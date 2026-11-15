Подразделения международно признанного правительства Йемена осуществили передислокацию сил из района Баб-эль-Мандебского пролива и округа Зубаб на юго-западе страны для обеспечения безопасности Адена — временной столицы государства. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно заявлению командования Южных сил Йемена, отвод войск осуществлен в рамках реорганизации и усиления присутствия на других направлениях. Главной целью маневра названо обеспечение безопасности Адена и соседних провинций, а также продолжение операции по снятию блокады с города Таиз.

«Защита временной столицы Адена и снятие осады с Таиза является национальной и моральной ответственностью», — подчеркнул официальный представитель йеменских ВС полковник Маджид ан-Нузейли. Он также призвал международное сообщество оказать содействие в освобождении побережья, учитывая важное значение Баб-эль-Мандебского пролива для мировой торговли.

Как отмечает телеканал, передислокация происходит на фоне усиливающегося давления со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на позиции правительственных войск в провинции Лахдж, которая является северными и западными воротами в Аден. В свою очередь, подконтрольное хуситам информационное агентство SABA со ссылкой на военный источник утверждает, что проправительственные формирования отступили в направлении Адена после ожесточенных столкновений, понеся потери и оставив тыловые позиции.