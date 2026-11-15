Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов пробился в четвертьфинал Гран-при, который завершается в Загребе (Хорватия).

Как сообщает İdman.Biz, выступающий в весовой категории свыше 100 кг спортсмен был освобожден от поединка первого круга, после чего одержал победу над представителем Казахстана Жантилеком Нуртилепулы.

В четвертьфинале Насибов встретится с французским дзюдоистом Тьеманом Диаби.

В этой же весовой категории успешно выступает еще один представитель Азербайджана — Ушанги Кокаури. Пропустив стартовый раунд, он победил серба Игора Врачара и также вышел в четвертьфинал, где его соперником станет казахстанец Ерасыл Кажыбаев.

Между тем двое азербайджанских дзюдоистов завершили выступления. В категории до 90 кг Вугар Талыбов уступил в первой схватке венгру Петеру Шафрани, а в женском турнире Мадина Кайсинова (+78 кг) проиграла представительнице Польши Кинге Волчак.

В весовой категории до 100 кг Аждару Багирову предстоит поединок с нидерландцем Михаэлем Коррелом.

Напомним, что на данный момент в активе сборной Азербайджана одна медаль. Бронзовую награду в весовой категории до 52 кг завоевала Гюльтадж Мамедалиева.