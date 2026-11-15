Сегодня, 15 ноября, в Загребе (Хорватия) завершится турнир серии Гран-при по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный соревновательный день на татами выйдут пять представителей Азербайджана.

В весовой категории до 90 кг Вугар Талыбов встретится с венгром Петером Шафрани, а в категории до 100 кг Аждар Багиров поборется с представителем Нидерландов Михаэлем Коррелом.

В супертяжелой весовой категории (свыше 100 кг) Кянан Насибов и Ушанги Кокаури освобождены от стартового раунда и начнут выступления со второго круга.

В женских соревнованиях в категории свыше 78 кг Мадина Кайсинова проведет первую схватку против польской дзюдоистки Кинги Волчак.

Напомним, что на данный момент в активе сборной Азербайджана одна медаль. Бронзовую награду команде принесла Гюльтадж Мамедалиева, выступавшая в весовой категории до 52 кг.