На предстоящем «Большой шлем» по дзюдо, который пройдет в Токио 2-3 декабря, примут участие 88 стран.

Как сообщает azerisport.com, на турнире будет соревноваться 541 (322 мужчин, 219 женщин) спортсмен. Хозяева заявили 42 (18 мужчин, 24 женщин) дзюдоиста. Второй самой представительной будет Южная Корея (28).

Напомним, что Азербайджан будет представлен 14-ю спортсменами: Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба – 60 кг), Яшар Наджафов, Камран Сулейманов (оба – 66 кг), Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев (оба – 73 кг), Зелим Цкаев, Саид Моллаи (оба – 81 кг), Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев (оба – 90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури, Рамазан Ахмедов (оба – +100 кг) и новичок «милли» Ачелия Топрак (57 кг).