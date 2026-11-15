В Берлине во время протеста под лозунгом Gen Z regelt («Поколение Z решает») полиция задержала 22 человека, сообщает агентство dpa в воскресенье, 15 ноября.

Акция прошла в субботу вечером. Протестующие прошли маршем от площади Савиньи-плац по Курфюрстендамм до станции Халензее. По оценкам полиции, на пике в протесте принимали участие 1200 человек, хотя организаторы заявили 100 участников.

Участники акции протестовали против плохого состояния школ, перспективы возвращения воинского призыва, а также сокращения финансирования университетов и социальных служб. Были также лозунги против Израиля, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и полиции, передает Tagesschau.