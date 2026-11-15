Азербайджан, всегда демонстрируя солидарность в отношении палестинского вопроса, поддерживает урегулирование этой проблемы на основе принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН, путем создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева лидеру Палестины Махмуду Аббасу.

«Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Палестиной, основанным на принципах дружбы и взаимного уважения.

Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку братскому палестинскому народу», — отмечается в письме.