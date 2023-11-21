Франция должна извиниться за свою колониальную историю.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции на тему «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин», организованной Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

Глава государства отметил, что Франция проводит политику этнических чисток в других странах: «Сегодняшняя встреча еще раз доказывает, что борьба с колониализмом очень важна. Следует поддержать борьбу женщин против колонизации. Я верю, что эти обсуждения окажут еще большую поддержку борьбе с колониализмом».

Франция продолжает удерживать в качестве своих колоний свыше 13 территорий, вмешивается в их внутренние дела.

«Самые кровавые страницы колониальной истории человечества написаны Францией. Эта страна на протяжении многих лет эксплуатировала богатства людей, создавала условия для войн. Франция принимала активное участие в работорговле на африканском континенте. Я показал факты о преступлениях Франции против человечества», — подчеркивается в заявлении.