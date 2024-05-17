Французская сторона должна извиниться за свое заявление в адрес Азербайджана.

Об этом сказал глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о том, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал Азербайджан «диктатурой».

По его словам, подобные заявления Франции в адрес Азербайджана совершенно неприемлемы и решительно отвергаются официальным Баку.

«В Азербайджане полностью обеспечены фундаментальные права и свободы, в отличие от Франции, где грубо нарушаются права человека, во время беспорядков убивают активистов, широко распространены случаи исламофобии и нападений на мусульман, а также антисемитизм. С момента восстановления независимости Азербайджан формировался и развивался как общество, верное демократическим ценностям. Азербайджан является страной, где люди разных национальностей и вероисповеданий сосуществуют в условиях безопасности и добрососедства.

Французская сторона должна извиниться за это заявление. В противном случае это приведет к еще большему негативному влиянию на отношения между Азербайджаном и Францией», — сказал А.Гаджизаде.