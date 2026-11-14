В книге президентских мемуаров «Promise Me, America», выходящей в свет 20 ноября, экс-президент США Джо Байден отвечает на критику соратников по демократической партии, включая обвинения в неспособности сдержать агрессию ультраправого правительства в Израиле Биньямина Нетаньяху.

Байден пишет, что с первых дней войны предупреждал премьер-министра Нетаньяху, требовал принять все меры для сокращения потерь среди гражданского населения Газы. Нетаньяху неизменно обещал — и каждый раз нарушал обещания.

«Я призывал Израиль принять меры предосторожности, сократить страдания гражданского населения, с самого начала конфликта. Я выражал эти опасения лично, в множестве разговоров с Биби. Он признавал, что растущие потери вредят имиджу Израиля и ослабляют американскую поддержку войны. Но каждый раз повторялось одно и то же. Он обещал постараться, после чего были новые агрессивные действия, убивали еще больше гражданских. Когда мы протестовали, израильтяне всегда находили объяснения или оправдания, но результат был тот же. Для Биби не проблема давать обещания, которые он не способен или не намерен сдержать», — цитирует CNN.

Байден пишет в мемуарах, что после многолетнего знакомства с Нетаньяху он понимал, как тяжела должность премьер-министра Израиля, «под каким тяжелым давлением он работает». Но был глубоко разочарован «его неспособностью мыслить как государственный деятель и блюсти долгосрочные интересы Израиля, а не только свои сиюминутные политические интересы».

Экс-президент США, вслед за многими другими, подтверждает «диагноз», поставленный Биньямину Нетаньяху ныне покойным главой «Моссад» Меиром Даганом, — «первый премьер-министр Израиля, ставящий личные интересы выше государственных». (israelinfo.co.il)