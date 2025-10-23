В большом интервью журналу TIME президент США Дональд Трамп откровенно и недипломатично рассказал о том, как он принудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поддержать его мирный план, изначально согласованный с мусульманскими государствами без участия Израиля.

Трамп рассказал, что поставил Нетаньяху перед фактом и не дал ему иного выбора, кроме как объявить о поддержке плана. Нетаньяху, по его словам, пытался что-то возражать, но президент США не пожелал слушать и, перечислив свои заслуги перед Израилем, поставил ультиматум: или разрыв, или подписание плана.

«Биби, ты не можешь воевать против всего мира. Ты можешь выиграть отдельные сражения, но весь мир против тебя», — цитировал Трамп свой главный аргумент в разговоре с Нетаньяху. По его словам, если бы он его не остановил, Нетаньяху мог бы продолжать войну годами. «Но я его остановил, и все сплотились вокруг меня».

Заручиться общей поддержкой стран региона Трампу помогла, по его словам, «тактическая ошибка Нетанияху» — удар по переговорной группе ХАМАСа в Дохе. Страны региона испугались, что мишенью Израиля может стать кто угодно, и поспешили с согласованием общего плана прекращения войны.

Трамп в интервью выразил уверенность в успехе своего плана и заявил, что Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем к концу этого года. Главным фактором успеха он считает собственную персону: главное, по его словам, заключается в том, что все на Ближнем Востоке обязаны уважать президента США — даже больше, чем саму страну», и «всем на Ближнем Востоке придется это понять».

Говоря о трудностях реализации плана, президент США выделил проблему внутрипалестинского раскола. «У них нет единого лидера, и никто не рвется на эту роль, потому что всех их прежних лидеров убивали», — заявил Трамп. После этого он сообщил, что «как раз сейчас работает над этим» и, по общему мнению, объединить палестинцев сможет только Марван Баргути, которого Израиль категорически отказался отпустить из тюрьмы в рамках обменной сделки.

Трамп сообщил, что никакой израильской аннексии палестинских территорий не будет, потому что он «дал слово арабским странам». (israelinfo.co.il)