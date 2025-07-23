70-летнюю активистку протестного движения из Тель-Авива подозревают в участии в сговоре с целью убийства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Канал КАН Хадашот сообщил в среду, что две недели назад женщина была арестована Общей службой безопасности (ШАБАК) по подозрению в том, что она вместе с единомышленниками планировала убить Нетаньяху с помощью взрывного устройства. Она призналась участникам антиправительственных демонстраций в намерении убить премьер-министра и попыталась раздобыть оружие с целью осуществления своего замысла. Она интересовалась порядком охраны премьер-министра.

Суд не продлил срок ее задержания и отправил подозреваемую под домашний арест под подписку не приближаться к правительственным учреждениям и премьер-министру. Это всё, что известно об этом деле — остальные детали расследования засекречены.

Прокуратура намерена завтра подать в суд заключение, в котором женщину обвиняют в преступном сговоре с целью совершения теракта. (israelinfo.co.il)