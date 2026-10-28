Война меняет не только линию фронта, но и повседневную жизнь общества. Постепенно меняются рынок труда, отношения между государством и гражданином, требования к потенциальным военнослужащим и даже привычные представления о том, где заканчивается административная процедура и начинается давление. В России эта тема приобретает особую актуальность: официально новая массовая мобилизация не объявлена, однако набор контрактников продолжается, а сообщения о методах привлечения людей становятся всё тревожнее. Именно поэтому возникает закономерный вопрос: можно ли считать набор исключительно добровольным, если появляются свидетельства о задержаниях, угрозах и сомнительных обещаниях работы?

В этом контексте всё чаще обсуждается выражение «тихая мобилизация». Речь не обязательно идёт о существовании единого секретного приказа или скрытом решении о всеобщем призыве. Скорее, это попытка описать ситуацию, при которой государство продолжает пополнять армию без нового публичного объявления массовой мобилизации, одновременно усиливая поиск потенциальных контрактников. При этом особенно важно отделять официально подтверждённые решения от свидетельств граждан, публикаций журналистов и сообщений в социальных сетях. Последние могут указывать на серьёзные проблемы, но требуют проверки, особенно когда речь идёт о конкретных обвинениях в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Одним из наиболее показательных материалов стало расследование «Новой газеты Европа», опубликованное 3 сентября 2026 года. По данным издания, за предшествующие полтора месяца жители как минимум 17 российских регионов пожаловались правозащитникам на насильственные задержания и принуждение к заключению контрактов с Министерством обороны. Особенно много сообщений поступало из Пензенской области. МВД отрицало обвинения в похищениях и принуждении. Следовательно, речь идёт о жалобах граждан и свидетельствах правозащитников, а не об установленной судом виновности во всех описанных случаях. Однако сам географический охват обращений показывает, что проблему нельзя без дополнительной проверки свести исключительно к единичным бытовым конфликтам.

Особенно выразительно звучит формула, приведённая в этом расследовании правозащитником Иваном Чувиляевым из движения «Идите лесом»: «Теперь менты сами — военкомат». За этой резкой фразой стоят сообщения о случаях, когда задержанных, по словам правозащитников, склоняли к подписанию контрактов, используя угрозу уголовного преследования или другие формы давления. Юрист Артём Клыга также рассказывал об использовании сведений о долгах и судимостях для поиска потенциальных контрактников. Если подобные обстоятельства подтверждаются в конкретных делах, речь идёт уже не об обычной рекламе военной службы, а о серьёзном вопросе соблюдения прав человека и границ полномочий государственных органов.

Представим обычную ситуацию: человек вечером выпил пиво, оказался в полицейском участке по бытовому конфликту или был задержан по совершенно другому поводу. В нормальной правовой системе его действия должны оцениваться в соответствии с законом, а не становиться поводом для использования его уязвимого положения. Между тем 2 апреля 2026 года Радио Свобода опубликовало материал о вербовке нетрезвых мужчин. В нём описывался случай 36-летнего Егора Сабинича из Петрозаводска: по словам родственников, после задержания полицией он оказался в военкомате и подписал контракт, находясь в состоянии опьянения и не понимая происходящего. Правозащитники сообщили изданию и о других подобных обращениях. Эти свидетельства требуют индивидуальной проверки, но ставят принципиальный вопрос: насколько осознанным может быть согласие, полученное от человека, который не способен полноценно оценить последствия своего решения?

Отдельного внимания заслуживают рассказы о сотрудниках ГИБДД, которые якобы предлагают подписать военный контракт вместо обычного административного разбирательства, сопровождая предложение угрозами лишения водительских прав или другими неприятными последствиями. В социальных сетях такие истории выглядят почти как готовый сценарий политической сатиры: водитель нарушил правила дорожного движения, остановился у обочины, а вместо разговора о штрафе неожиданно получает предложение изменить профессию, место жительства и жизненные планы. Однако здесь необходимо соблюдать осторожность. Мне не удалось независимо подтвердить утверждение о систематических угрозах пожизненным лишением водительских прав ради подписания контракта. Без проверяемых видеозаписей, документов, свидетельств участников или журналистского расследования выдавать такие сообщения за установленную общероссийскую практику нельзя.

При этом сообщения о давлении не исчерпываются историями о задержаниях. В расследовании «Новой газеты Европа» описывались случаи, когда потенциальным контрактникам предлагали фиктивные гражданские вакансии, работу на стройках и малярные работы на оккупированных территориях, после чего выяснялось, что речь идёт о военной службе. Издание также обращало внимание на рекламу так называемой альтернативной службы в московском метро: за привлекательным названием, как утверждали журналисты, скрывался обычный контракт с Министерством обороны, не гарантировавший службу вне зоны боевых действий. Получается своеобразный маркетинг с неожиданным финалом: человек откликается на гражданскую вакансию, а в итоге получает предложение, которое может полностью изменить его жизнь. И если условия военной службы изначально не раскрываются должным образом, вопрос касается уже не только рекрутинга, но и добросовестности самого предложения.

Что касается сообщений о 33 регионах, где к привлечению контрактников якобы подключили полицию, здесь необходима отдельная проверка. В упомянутом расследовании документированы жалобы как минимум из 17 регионов за определённый полуторамесячный период. Это не означает, что давление ограничивается семнадцатью регионами, но и не подтверждает автоматически цифру 33. Для достоверного вывода необходим источник, содержащий перечень регионов, временные рамки и описание роли правоохранительных органов. Тем не менее даже подтверждённые свидетельства из нескольких регионов заслуживают внимания, поскольку затрагивают фундаментальный вопрос: может ли государственный орган, призванный обеспечивать соблюдение закона, одновременно становиться инструментом давления при наборе военнослужащих?

Российская история не ограничивается собственными гражданами. Ещё более серьёзный международный вопрос связан с вербовкой иностранцев, которым обещали гражданскую работу, достойный заработок или другие возможности, а в итоге они оказывались в российской военной системе. Особенно показателен индийский случай. В расследовании Reuters от 9 июля 2024 года рассказывалось о сети вербовщиков, использовавшей социальные сети и местных посредников. По данным агентства, некоторым индийцам обещали выгодную работу или поступление в учебные заведения, но после приезда в Россию у части из них забирали паспорта, проводили военную подготовку и отправляли на фронт. Индийская полиция арестовала как минимум четырёх предполагаемых участников этой сети. На тот момент индийские власти оценивали число своих граждан, служивших в российской армии, в 30–40 человек, а число погибших — как минимум в четыре.

Индия не ограничилась выражением обеспокоенности. После обсуждения проблемы Нарендрой Моди и Владимиром Путиным в июле 2024 года Москва согласилась содействовать освобождению индийских граждан, которых, по утверждению Нью-Дели, ввели в заблуждение. Индийская сторона добивалась их досрочного увольнения из российской армии и возвращения домой. Это принципиально важный эпизод: проблема дошла до уровня переговоров руководителей двух государств. Если гражданин отправляется за границу ради заработка, а вместо обещанной работы оказывается на войне, речь идёт уже не о рядовом споре между работником и работодателем, а о защите граждан и международной ответственности.

Показательно, что вопрос продолжал оставаться актуальным и осенью 2026 года. 1 октября Business Standard сообщил о предупреждении Министерства иностранных дел Индии, призвавшего граждан не поддаваться на непроверенные предложения работы за рубежом и не вступать в российские вооружённые силы. По данным издания, индийские власти продолжали взаимодействовать с российской стороной для обеспечения безопасности и досрочного увольнения своих граждан, уже служивших в российской армии. В публикации также рассказывалось о четырёх мужчинах из штата Телангана, семьи которых утверждали, что их обманули обещаниями гражданской работы. Следовательно, говорить об окончательном разрешении индийского вопроса преждевременно: официальное предупреждение в октябре свидетельствовало о том, что проблема продолжала вызывать серьёзную обеспокоенность.

Индийский случай не был единственным. В июле 2024 года Reuters сообщал о похожих заявлениях граждан Непала и Шри-Ланки. А в октябре 2026 года появились новые сообщения о гражданах Доминиканской Республики, утверждавших, что они приехали на работу, но оказались в российской армии. Министерство иностранных дел Доминиканской Республики подтвердило, что его граждане заключали контракты с российскими вооружёнными силами, и заявило о работе по оказанию им помощи. При этом нельзя утверждать, что все иностранные контрактники были обмануты: некоторые сознательно вступают в армию ради заработка, гражданства или других преимуществ. Но существование добровольцев не отменяет необходимости расследовать конкретные случаи предполагаемого обмана и принуждения.

В этой ситуации особенно выразительна разница между официальной рекламой военной службы и предупреждениями иностранных государств. С одной стороны, потенциальным контрактникам обещают заработок и возможность изменить свою жизнь. С другой — дипломатические ведомства предупреждают граждан о рисках и призывают не доверять непроверенным посредникам. Получается своеобразная международная версия объявления о работе: в вакансии — зарплата и перспективы, а в реальности могут оказаться военный контракт и отправка в зону боевых действий. И если государству приходится добиваться возвращения своих граждан через дипломатические каналы, это уже далеко не обычный спор о трудоустройстве.

Возможно, именно здесь находится главный политический парадокс российской системы набора. Если армии требуются новые люди, государство может открыто объявить набор, объяснить условия службы и предложить предусмотренные законом выплаты. Но когда правозащитники сообщают о задержаниях, давлении на должников, вербовке нетрезвых людей и фиктивных вакансиях, возникает закономерный вопрос: не становится ли цена добровольного набора слишком высокой для системы, стремящейся избежать нового официального объявления мобилизации? Публикации журналистов и свидетельства граждан позволяют говорить о совокупности тревожных признаков, хотя сами по себе не доказывают существования единого секретного приказа о всеобщей мобилизации.

В конечном счёте можно спорить о терминах — мобилизация, контрактный набор, скрытая вербовка или административное давление. Но от смены вывески человеческая судьба не меняется. Если человек искал работу, а оказался на фронте, если после задержания его склоняли к подписанию контракта или если отказ сопровождался угрозами, вопрос уже не в красивом названии государственной политики. Вопрос в том, насколько свободно человек распоряжается собственной жизнью. И если обычная проверка документов начинает восприниматься как собеседование в военкомате, а объявление о вакансии — как лотерейный билет с непредсказуемым финалом, отсутствие официального объявления новой массовой мобилизации ещё не означает, что общество не ощущает её возможных последствий.

Автор

Агиль Гахраманов