Правящая коалиция Польши готовится отстранить от должности президента республики Кароля Навроцкого. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные депутата нижней палаты парламента (сейма).

Источник утверждает, что основным поводом для этого послужил новый скандал, связанный с обвинениями его в сутенерстве во времена работы охранником в отеле.

«Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности. Все наши члены коалиции сходятся во мнении, что Кароль Навроцкий недостоин быть президентом Польши», — заявил депутат.

Согласно польской конституции, процедура отстранения президента не является прямым голосованием парламента. Она представляет собой сложный процесс, начинающийся с привлечения главы государства к ответственности в Государственном трибунале. Для запуска этого механизма необходимо собрать не менее 140 подписей депутатов и подать соответствующее заявление спикеру сейма.