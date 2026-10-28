Пять стран Евросоюза — Австрия, Германия, Греция, Дания и Нидерланды — близки к заключению соглашения с Руандой о создании центра для размещения депортированных лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в сообществе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, о договоренности может быть объявлено на полях конференции по вопросам миграции в Вене в середине ноября. Один из собеседников издания отметил, что страны ЕС из-за бюджетных ограничений рассчитывают использовать «существующую инфраструктуру», в том числе, возможно, объекты, построенные для британской программы 2022 года, от которой впоследствии отказались. «Никто не ставит под сомнение важность этой темы, но ресурсы ограничены, — пояснил источник. — Строить новые объекты невозможно».

Другой источник подтвердил, что использование инфраструктуры, созданной на британские средства, возможно, а третий добавил, что европейская сторона предметно рассматривает комплекс, изначально возведенный для Великобритании.