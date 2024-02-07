Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отверг необходимость обсуждения о возможности размещения ядерного оружия на территории страны.

«Я не думаю, что у Финляндии есть какая-либо необходимость открывать дебаты о ядерном оружии. НАТО имеет ядерное оружие только в нескольких местах в Европе, и оно не находится близко к Финляндии. Ядерное сдерживание уже хорошо реализуется», — сказал Ниинистё в среду на пресс-конференции по случаю открытия сессии парламента.

Президент, кроме того, выразил мнение, что ситуация на границе с Россией весной может осложниться, не исключено, что потребуются дополнительные контрмеры.

«Ситуация на восточной границе по-прежнему исключительная. Похожая ситуация была и в 2015 году, но сейчас она кажется постоянной и исключительной. Когда наступит весна, ситуация на восточной границе может осложниться. Возможно, потребуются дополнительные контрмеры», — сказал он.