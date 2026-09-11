Литва будет находиться под прицелом ядерного оружия России в случае решения разместить на своей территории такое оружие, нацеленное на РФ. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что такой шаг Литвы окажется очень серьезным витком эскалации и напряженности.

«Если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия», — сказал представитель Кремля.