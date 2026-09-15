Власти Франции рассчитывают, что предприятия оборонной промышленности смогут нанять 100 тыс. человек к 2030 году. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, министр труда Франции Жан-Пьер Фаранду утвердил соответствующий план по обеспечению занятости при поддержке организации France Travail, выполняющей функции биржи труда. В этой организации была учреждена рабочая группа во главе с отставным генералом, уточняет издание.

Власти готовят 15 тыс. учебных программ, ориентированных на нужды оборонного сектора. Газета напоминает, что еще в начале августа министр труда назвал приоритетными задачами интеграцию молодежи на рынок труда и сохранение мест для опытных работников путем адаптации их квалификации к потребностям рынка, в частности «в атомной энергетике, сфере экологического перехода и оборонной промышленности».