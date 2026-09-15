Исламофобия в XXI веке превратилась из совокупности бытовых предубеждений в сложный глобальный феномен, который проявляется одновременно на уровне общественных настроений, политической риторики, законодательства, миграционной политики, работы правоохранительных органов и медийного пространства. Её нельзя сводить только к неприязни отдельных людей к исламу или мусульманам. В современных исследованиях всё чаще используется более широкое понятие «анти-мусульманский расизм», поскольку объектом дискриминации становятся не только религиозные убеждения, но и происхождение, язык, одежда, имя, этническая принадлежность или предполагаемая связь человека с исламом.

Британский Runnymede Trust, одним из первых системно исследовавший это явление, первоначально описывал исламофобию как устойчивый набор стереотипов о мусульманах и исламе. В более поздних работах организация подчёркивает, что речь идёт не только об иррациональном страхе, но и о структурной форме расизма, встроенной в общественные институты и отношения власти. Она может проявляться в отказе в работе или жилье, неравном отношении со стороны полиции, ограничениях религиозной символики, подозрительном отношении к мусульманским организациям и представлении мусульман как внутренней угрозы.

Главная особенность исламофобии заключается в том, что она соединяет культурные, этнические, религиозные и политические страхи. Мусульманин в публичном дискурсе часто предстаёт не как конкретный гражданин с индивидуальными взглядами, а как представитель монолитной и якобы чужой цивилизации. Между тем почти два миллиарда мусульман живут в разных государствах, говорят на сотнях языков, придерживаются различных политических взглядов и принадлежат к совершенно разным культурным традициям. Объединение их в единый образ «опасного мусульманина» является не результатом анализа реальности, а механизмом упрощения и политической мобилизации.

Одним из наиболее устойчивых нарративов остаётся идея демографического и культурного «замещения». В европейских странах и США ультраправые движения утверждают, что миграция из мусульманских стран и более высокая рождаемость приведут к исчезновению национальной или христианской идентичности. Этот сюжет часто оформляется в виде теории «Великого замещения», которая представляет демографические изменения не как результат миграции, глобализации и экономических процессов, а как сознательный заговор против коренного населения. В действительности подобные взгляды превращают обычные социальные изменения в образ экзистенциальной угрозы и позволяют политикам объяснять сложные проблемы — от кризиса жилья до неравенства — присутствием меньшинств.

Другой важный механизм — отождествление ислама с терроризмом и политическим экстремизмом. После террористических атак 11 сентября 2001 года исламская религия стала рассматриваться во многих странах преимущественно через призму национальной безопасности. При этом ответственность за действия радикальных организаций нередко переносилась на миллионы людей, не имеющих к терроризму никакого отношения. В США этот эффект сохраняется и спустя четверть века. Исследования Pew Research Center показывают, что значительная часть американцев по-прежнему считает ислам более связанным с насилием, чем другие религии. Одновременно сохраняются представления о меньшей патриотичности мусульман и их недостаточной лояльности американскому обществу.

Эти данные показывают, что исламофобия не исчезает автоматически с течением времени. Она способна переходить из одной политической эпохи в другую, меняя язык и аргументацию. В начале 2000-х годов её оправдывали преимущественно борьбой с терроризмом. Позднее центральными темами стали миграция, интеграция, права женщин, светскость, безопасность границ и внешняя политика. Однако структура аргумента остаётся прежней: мусульман изображают коллективной группой, якобы неспособной к лояльности, интеграции или совместной жизни на равных условиях.

Европейская география исламофобии неоднородна. В Западной Европе значительная часть населения в целом положительно относится к мусульманам, однако наличие более благоприятных общественных настроений не исключает дискриминации на уровне институтов. Исследование Агентства Европейского союза по основным правам показывает, что многие опрошенные мусульмане в странах Европейского союза сталкивались с расовой дискриминацией в течение последних лет. Особенно заметны проблемы на рынке труда и жилья. Женщины, носящие религиозную одежду, сталкиваются с дополнительными барьерами при трудоустройстве, поскольку их религиозная идентичность становится визуально заметной.

Во Франции напряжённость часто выражается через конфликт между принципом светскости и правом на религиозное самовыражение. Французская модель laïcité исторически направлена на отделение религии от государства, однако на практике ограничения чаще всего затрагивают именно мусульманские группы. Дискуссии о хиджабе, никабе, религиозной одежде в школах и работе государственных учреждений нередко выходят за рамки нейтрального обсуждения закона и превращаются в спор о том, может ли мусульманская идентичность считаться частью национальной идентичности.

В Германии, Великобритании, Нидерландах и скандинавских странах исламофобия проявляется одновременно в бытовой дискриминации, нападениях на мечети, политике правых партий и поляризации вокруг миграции. В Великобритании исследователи Runnymede Trust связывают усиление анти-мусульманских настроений с тем, что мусульмане всё чаще описываются как «чужие», нелояльные и потенциально опасные. В докладах британских исследовательских организаций указывается на неравенство в образовании, здравоохранении, системе уголовной юстиции и последствиях антитеррористической программы Prevent.

Особенно показателен рост исламофобии в Центральной и Восточной Европе. Здесь мусульмане нередко воспринимаются не как давно живущие граждане, а как символ внешней миграционной угрозы, даже если их фактическая численность остаётся небольшой. Исследования общественных настроений показывают, что наиболее негативные оценки мусульман распространены в ряде стран Центральной и Южной Европы, тогда как в Западной Европе, России и Украине в целом чаще встречаются положительные или нейтральные оценки. Однако общественное отношение не всегда совпадает с государственной политикой: даже при относительно умеренных настроениях отдельные партии могут успешно использовать антимусульманскую риторику в избирательных кампаниях.

Важную роль сыграл миграционный кризис 2015 года. Потоки беженцев из Сирии, Афганистана, Ирака и других стран стали для многих политических сил основой для построения образа «исламского вторжения». Мигрант перестал восприниматься прежде всего как человек, спасающийся от войны или бедности, и стал представляться носителем культурной угрозы. В результате вопросы убежища, гражданства и социальной помощи были переведены из гуманитарной плоскости в плоскость безопасности. Это позволило правым популистам объединить в одном политическом образе мигранта, мусульманина, преступника и террориста.

В России исламофобия имеет собственную конфигурацию. Она формируется на пересечении исторической памяти о войнах на Северном Кавказе, последствий террористических атак, этнической ксенофобии и отношения к трудовой миграции из Центральной Азии. В официальной риторике ислам признаётся одной из традиционных религий России, однако в массовом сознании религиозная принадлежность часто смешивается с происхождением, внешностью и миграционным статусом.

Исследования, связанные с работами центра «Сова» и российских специалистов по национализму и ксенофобии, показывают, что в России трудно провести чёткую границу между анти-мусульманскими настроениями и этнической ксенофобией. Большая часть трудовых мигрантов происходит из регионов с мусульманским большинством, поэтому неприязнь к мигрантам нередко принимает форму подозрительности к исламу. Конфликты вокруг строительства мечетей в Москве и других городах формально могут объясняться вопросами городского планирования, но часто отражают страх перед изменением этнического и культурного состава района.

Российский случай отличается тем, что государство одновременно поддерживает официальные мусульманские институты и усиливает контроль над независимыми религиозными организациями. Поэтому речь идёт не только о противостоянии исламу как религии, но и о разделении его на «лояльный», контролируемый и «подозрительный» ислам. Подобная логика характерна и для ряда других стран: государство допускает религиозность, пока она не превращается в самостоятельную общественную и политическую силу.

В Азии исламофобия в некоторых случаях приобретает форму государственной политики ассимиляции и репрессий. Наиболее масштабный пример связан с Синьцзяном. Доклады Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, материалы международных исследовательских центров и данные Австралийского института стратегической политики указывают на массовые задержания уйгуров, казахов и других преимущественно мусульманских этнических групп, масштабную систему наблюдения и подавление религиозных и культурных практик.

В этом случае исламофобия соединяется с этническим национализмом и стремлением государства создать унифицированную политическую идентичность. Мусульманская религиозность рассматривается не просто как частная вера, а как возможный источник нелояльности. Власти пытаются контролировать не только публичные религиозные действия, но и язык, образование, семейную жизнь, внешность и культурную память. Это показывает, что институциональная исламофобия может существовать даже без открытого призыва к ненависти: достаточно представить религиозную и этническую самобытность как угрозу территориальной целостности государства.

В Индии анти-мусульманские тенденции тесно связаны с идеологией индуистского национализма. Исследования ООН, международных наблюдательных миссий и академических центров указывают на дискриминационные практики, давление на межрелигиозные браки, насилие, ограничения в отношении мусульманских организаций и снос домов и предприятий, принадлежащих мусульманам. В отдельных штатах сносы подавались как наказание за предполагаемые правонарушения, однако исследователи отмечали, что мусульманские объекты выбирались непропорционально часто.

Индийский пример особенно важен потому, что демонстрирует превращение религиозного большинства в основу политической нации. В такой модели гражданство формально остаётся общим, но фактически разные группы получают неодинаковый статус в общественном воображении. Мусульмане становятся не просто религиозным меньшинством, а группой, чья лояльность постоянно подвергается проверке. На этом фоне исторические конфликты, споры о храмах и мечетях, межрелигиозные браки и вопросы гражданства используются для мобилизации большинства.

Медиа играют в воспроизводстве исламофобии роль не только источника информации, но и механизма отбора событий. Ислам чаще появляется в новостях в связи с терроризмом, войнами, преступностью, миграцией или конфликтами, тогда как повседневная жизнь мусульман, их работа, образование, участие в благотворительности и гражданской жизни остаются практически невидимыми. В результате аудитория получает искажённое представление, в котором ислам оказывается связан преимущественно с кризисом и угрозой.

Социальные сети усиливают этот эффект благодаря алгоритмам, ориентированным на эмоциональный контент. Страх, возмущение и ненависть распространяются быстрее, чем спокойные объяснения. Отдельный преступник или радикальная группа могут быть представлены как доказательство поведения целой религиозной общины. В обратную сторону подобное обобщение обычно не применяется: преступления представителей других религий или нерелигиозных людей редко объясняются сущностью всей группы. Именно эта асимметрия и создаёт устойчивую связь между исламом и опасностью.

Исламофобия также активно используется политиками. Она является удобным инструментом, потому что предлагает простое объяснение сложных проблем. Если граждане обеспокоены безработицей, ростом цен, нехваткой жилья или перегрузкой социальных служб, политикам проще обвинить мигрантов и мусульман, чем обсуждать структурные причины кризиса. Антимусульманская риторика позволяет строить политическую идентичность на противопоставлении «своих» и «чужих», причём образ «чужого» может быть одновременно внутренним и внешним.

После терактов, военных конфликтов и миграционных кризисов такой механизм ускоряется. Международные мониторинговые организации и Агентство Европейского союза по основным правам фиксировали рост анти-мусульманских инцидентов после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Речь идёт о расистских нападениях, угрозах, преследованиях и распространении языка ненависти. При этом масштабы проблемы различаются между государствами, а многие случаи остаются незарегистрированными из-за недоверия пострадавших к правоохранительным органам.

Это обстоятельство имеет принципиальное значение: официальная статистика отражает не все случаи дискриминации, а только те, которые были замечены, квалифицированы и зарегистрированы. Многие пострадавшие не обращаются в государственные органы из-за страха, отсутствия информации или убеждения, что наказания всё равно не последует. Поэтому низкое число зарегистрированных преступлений не обязательно свидетельствует о низком уровне исламофобии. Иногда оно говорит лишь о слабой способности институтов фиксировать и расследовать подобные случаи.

Существенную роль играет и гендерное измерение. Мусульманские женщины, особенно носящие хиджаб или другую религиозную одежду, сталкиваются с двойной дискриминацией — как женщины и как представительницы религиозного меньшинства. Их одежда становится видимым маркером, по которому работодатели, прохожие, чиновники или сотрудники правоохранительных органов могут заранее приписывать им определённые взгляды и социальные характеристики. В результате спор о свободе выбора одежды нередко превращается в давление на самих женщин, когда освобождение от религии понимается как единственно приемлемая форма эмансипации.

При этом борьба с исламофобией не должна означать отказ от критики религий, государственных институтов или политических движений. Свобода слова предполагает возможность обсуждать религиозные доктрины, деятельность организаций и действия правительств. Проблема возникает тогда, когда критика конкретной идеи превращается в обобщение о неполноценности всех мусульман, а обсуждение экстремизма — в оправдание ограничений для целой религиозной группы. Принципиально важно отделять критику убеждений от дискриминации людей.

Глобальный анализ показывает, что исламофобия имеет несколько уровней. На бытовом уровне она выражается в оскорблениях, угрозах, отказе в услугах и нападениях. На общественном уровне — в стереотипах, распространении теорий замещения и представлении мусульман как чужих. На институциональном уровне — в неравном доступе к образованию, жилью, рынку труда и правосудию. На государственном уровне — в избирательном применении антитеррористических законов, ограничении религиозной символики, контроле мечетей, массовом наблюдении и политике принудительной ассимиляции.

Эти уровни взаимно усиливают друг друга: политическая риторика нормализует бытовую враждебность, а бытовые предубеждения используются для оправдания новых ограничений. В результате формируется замкнутый круг. Мусульманам ограничивают возможности полноценного участия в общественной жизни, затем последствия этой изоляции используются как доказательство их «неспособности к интеграции».

Главный вывод международных исследований состоит в том, что исламофобия не является исключительно следствием религиозного невежества или индивидуального страха. Она воспроизводится политическими институтами, информационными системами и социальным неравенством. Недостаток личного контакта с мусульманами действительно способствует закреплению стереотипов, но одного межкультурного общения недостаточно, если государственные структуры продолжают связывать ислам преимущественно с безопасностью, а СМИ систематически показывают мусульман в контексте кризиса.

Для снижения уровня исламофобии необходимы не только просветительские кампании, но и институциональные изменения. Государствам требуется улучшать регистрацию преступлений на почве ненависти, обеспечивать равное применение законодательства, проверять последствия антитеррористических мер, защищать свободу вероисповедания и собирать сопоставимые данные о дискриминации. СМИ должны избегать коллективной ответственности и более строго различать религию, этническое происхождение, политический экстремизм и конкретные преступные действия.

Исламофобия опасна не только для мусульман. Она разрушает сам принцип равного гражданства, потому что приучает общество к мысли, что отдельные группы могут обладать меньшим объёмом прав в обмен на обещание безопасности. История показывает, что механизмы исключения редко остаются направленными только против одной общины. Когда подозрительность, коллективная ответственность и чрезвычайные меры становятся нормой, они постепенно распространяются на другие меньшинства, мигрантов, политических оппонентов и граждан, чьи взгляды или происхождение объявляются недостаточно лояльными.

Поэтому исламофобию следует рассматривать как показатель состояния демократических институтов. Там, где мусульмане могут свободно исповедовать религию, участвовать в политике, занимать государственные должности, пользоваться равной защитой закона и не доказывать постоянно свою лояльность, общество демонстрирует устойчивость. Там, где целую религиозную группу превращают в объект подозрения, ограничения и политической мобилизации, проблема уже выходит далеко за пределы межрелигиозных отношений. Она становится кризисом правового государства, гражданского равенства и самой идеи многообразного общества.

Автор

Агиль Гахраманов