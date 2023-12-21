В азербайджанских школах будут преподаваться темы гендерного равенства и межличностных отношений.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании» вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию.

Выступая с законопроектом, заместитель председателя комитета Муса Гасымлы и члены комитета Камила Алиева, Этибар Алиев, Агия Нахчыванлы, Тамам Джафарова, Анар Искендеров отметили важность и актуальность изменений в закон.

По окончании онлайн-сессии законопроект был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие члены комитета Ульвия Агаева, Афет Гасанова, Рафаэль Гусейнов, Парвин Керимзаде, Мушфиг Мамедли, Джейхун Мамедов, Фатма Йылдырым и другие официальные лица.