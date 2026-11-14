Сотрудникам Белого дома теперь нельзя встречаться с лоббистами без разрешения юристов. Записку с новым правилом позавчера вечером разослали из офиса Стивена Миллера, который на этой неделе приступил к руководству аппаратом Белого дома. О записке сообщило издание Politico.

Правило касается встреч с зарегистрированными лоббистами на территории Белого дома, если речь идет о политике администрации. Каждую такую встречу надо заранее согласовать с канцелярией юрисконсульта.

С компаниями и общественными организациями, как и раньше, будет работать Управление по связям с общественностью. Совсем запрещать встречи Миллер не стал, но правила заметно изменились. «Это гораздо более строгий порядок, чем раньше», — сказал журналистам один из чиновников Белого дома.

Начинается записка с похвалы президенту: «Ни один президент в истории не боролся за американский народ так неустанно, самоотверженно и смело, как президент Трамп. Следуя его примеру, сотрудники Белого дома должны без колебаний посвящать свое время работающим людям страны». (israelinfo.co.il)