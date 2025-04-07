Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся в США с рабочим визитом, завершил в понедельник, 7 апреля, в Белый дом встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. После совместного обеда лидеры продолжили общение за закрытыми дверями, с глазу на глаз. Завершая встречу Трамп и Нетаньяху выступили с краткими заявлениями для СМИ в Овальном кабинете Белого дома.

Нетаньяху высказался по поводу попыток Турции закрепиться в Сирии. «Мы не хотим, чтобы Сирия превратилась в турецкую базу, — подчеркнул премьер-министр Израиля. — Мы обсуждали, как избежать конфронтации на этом направлении, и президент Трамп вызвался быть посредником».

Дональд Трамп подчеркнул важность роли Турции в Сирии. Он отметил хорошие отношения с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, добавив: «Он очень сильный и умный человек».

Трамп на вопрос об усилении влияния Турции в Сирии сказал: «Эрдоган — мой друг, я его поздравил с захватом Сирии».

Президент США сказал: «У меня очень хорошие отношения с человеком по имени Эрдоган. Я знаю, что пресса злится, что мне нравится Эрдоган, но я люблю его, он любит меня, и у нас никогда не было никаких проблем».

По его словам, Турция сделала в Сирии то, что не смог сделать никто другой: «Эрдоган — очень сильный и умный человек. Он сделал то, что не смог сделать никто другой (в Сирии). Вы должны отдать ему должное».

Отвечая на заявления премьер-министра Израиля Нетаньяху о том, что у него есть «проблемы с Турцией в Сирии», Трамп сказал: «Я думаю, что могу решить все проблемы, которые у вас есть с Турцией (по Сирии). (Указывая на Нетаньяху). Вы и мы должны быть разумны в этом вопросе».

«У меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером, и я думаю, что мы сможем решить эту проблему. Я не думаю, что это будет проблемой прямо сейчас», — резюмировал он.