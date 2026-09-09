Идея единой туристической визы для стран Персидского залива постепенно переходит из категории политических деклараций в практическую плоскость. Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мохамед Альбудейви заявил, что запуск единой туристической визы GCC Grand Tourist Visa состоится в ближайшее время. Речь идет о документе, который позволит туристам посещать все шесть государств объединения — Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар — без необходимости оформлять отдельные национальные визы.

Само название «арабский Шенген» удобно для описания масштаба проекта, однако полностью сравнивать две системы было бы неправильно. Европейская шенгенская модель предполагает единое визовое пространство с глубокой институциональной интеграцией, тогда как страны GCC сохраняют полный суверенитет в вопросах миграции, безопасности и пограничного контроля. Поэтому речь идет не о создании аналога Евросоюза, а о попытке сформировать общий туристический рынок при сохранении национальных правил и интересов.

Экономическая логика проекта при этом значительно шире обычного упрощения въезда. Сегодня турист, планирующий поездку по странам Залива, вынужден учитывать визовые требования каждой из них. Единая виза меняет сам принцип путешествия: вместо выбора одной страны появляется возможность продавать туристу весь регион как единый маршрут. Условный Дубай может стать начальной точкой поездки, после чего турист отправится в Эр-Рияд, Доху, Маскат или Манаму, не сталкиваясь с необходимостью каждый раз проходить отдельную визовую процедуру.

Для государств Залива это особенно важно в условиях масштабной перестройки их экономических моделей. Снижение зависимости от нефтегазовых доходов требует развития туризма, транспорта, гостиничного бизнеса, торговли, развлечений и других секторов экономики. Единая туристическая виза способна увеличить продолжительность пребывания иностранцев и перераспределить их расходы сразу между несколькими странами. Турист, который раньше проводил пять дней в одном государстве, получает стимул превратить такую поездку в полноценный региональный маршрут на одну-две недели.

В этом смысле речь идет уже не просто о визовом документе, а о создании нового туристического продукта. Страны GCC получают возможность конкурировать на мировом рынке не только каждая за себя, но и совокупным предложением. Для европейских и азиатских туристов это может означать появление маршрута, в котором современная архитектура Дубая, исторические районы Эр-Рияда, культурные объекты Дохи, природные ландшафты Омана и курортная инфраструктура других стран объединяются в одну поездку.

Особую роль в этой трансформации играет Саудовская Аравия. В рамках Vision 2030 Эр-Рияд стремится превратить туризм в один из ключевых элементов новой экономической модели. Страна активно развивает инфраструктуру, международные мероприятия, культурные и спортивные проекты, а также масштабные туристические направления. Для Саудовской Аравии единая виза выгодна не только как инструмент привлечения иностранцев, но и как способ встроить собственные туристические проекты в уже существующие маршруты, где пока доминируют ОАЭ.

При этом единая система не отменит конкуренцию внутри самого GCC. Напротив, она может сделать ее более заметной. ОАЭ обладают преимуществом глобального авиационного хаба и развитой гостиничной инфраструктуры, Саудовская Аравия располагает огромным внутренним рынком и масштабными инвестиционными проектами, Катар делает ставку на премиальный туризм и международные мероприятия, Оман — на природные и культурные маршруты. Бахрейн и Кувейт также будут искать собственную нишу.

Таким образом, общая виза может одновременно усилить сотрудничество и обострить борьбу за туристические расходы. Главным вопросом станет уже не то, как привлечь человека в регион, а как убедить его провести больше времени именно в конкретной стране. Это будет стимулировать государства GCC создавать совместные маршруты, улучшать транспортное сообщение и одновременно развивать собственные уникальные туристические предложения.

Для реализации проекта, однако, недостаточно просто отменить необходимость в нескольких визах. Туристическая мобильность требует согласования целого комплекса вопросов — от миграционного контроля и обмена информацией до правил пребывания, работы пограничных служб и механизмов предотвращения злоупотреблений. В этом отношении единая виза станет своеобразным тестом на глубину практической интеграции стран Залива.

Обсуждавшиеся ранее параметры предполагали электронный формат документа, возможность пребывания в регионе в течение нескольких недель и стоимость в диапазоне примерно $100–150. Однако окончательные условия могут измениться. Для успеха проекта принципиальным будет не только срок действия визы, но и простота ее оформления: если получение единого документа окажется сложным или система будет требовать многочисленных дополнительных процедур, значительная часть экономического эффекта будет потеряна.

Потенциальный рынок при этом выходит далеко за пределы Европы. Для GCC особенно важны туристы из Индии, Китая и других быстро растущих азиатских рынков, а также иностранцы, уже проживающие в странах Персидского залива. В результате единая виза может постепенно сформировать вокруг региона более плотную туристическую экосистему, где авиакомпании, гостиничные сети, туроператоры и развлекательная индустрия будут продавать не отдельные страны, а комплексные маршруты.

На этом фоне особое значение инициатива может иметь для Азербайджана. Баку не входит в GCC и не станет частью его единого визового пространства, однако появление общего туристического рынка шести стран создает для Азербайджана потенциально важный внешний контур.

Визовые барьеры между Азербайджаном и государствами Залива уже заметно снижены. Для граждан ОАЭ действует безвизовый режим сроком до 90 дней, для граждан Катара — до 30 дней. Кроме того, с 15 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года граждане Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна могут трижды въезжать в Азербайджан без визы и находиться в стране до 30 дней за каждый въезд. Для граждан третьих стран с действующим не менее шести месяцев видом на жительство в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте, Бахрейне или Катаре предусмотрена возможность получения однократной 30-дневной туристической визы в международных аэропортах Азербайджана.

Это создает основу для более интересной модели — «Залив плюс Кавказ». Если турист получает возможность относительно свободно перемещаться между странами GCC, Азербайджан может стать дополнительным направлением такого маршрута: несколько дней в Дубае или Дохе, затем Баку, Каспийское побережье, исторический центр, горные районы и гастрономические маршруты. В таком формате Азербайджан не конкурирует напрямую с туристическими центрами Залива, а дополняет их продукт другим климатом, культурной средой и географией.

Особенно перспективным может стать сегмент иностранных резидентов стран Персидского залива. Единая туристическая система GCC потенциально увеличит мобильность не только самих граждан этих государств, но и миллионов иностранцев, которые живут и работают в регионе. Для Азербайджана это расширяет целевую аудиторию: речь идет уже не только о туристах из шести арабских стран, но и о международном сообществе, использующем Дубай, Доху, Эр-Рияд и другие города Залива как точки притяжения и транспортные хабы.

Однако автоматического роста турпотока это не гарантирует. GCC после запуска единой визы станет значительно более конкурентоспособным туристическим пространством. Азербайджану потребуется не просто сохранять благоприятный визовый режим, но и развивать прямое авиасообщение, совместные туристические пакеты, продвижение на рынках стран Залива и удобные многопунктовые маршруты. Потенциальная формула должна быть максимально простой: турист приезжает в регион и получает понятную возможность включить Баку в уже существующий маршрут.

В более широком смысле проект GCC отражает постепенное изменение самой модели региональной интеграции на Ближнем Востоке. Если раньше сотрудничество шести стран прежде всего связывали с энергетикой, безопасностью и торговлей, то теперь интеграционные механизмы начинают распространяться на повседневную мобильность людей и потребительские услуги. Туризм в этом случае становится не второстепенным сектором, а инструментом формирования общего экономического пространства.

Именно поэтому значение единой визы выходит далеко за рамки туристической отрасли. Успешная реализация проекта покажет, насколько государства Залива способны согласовывать правила, обмениваться данными и создавать единые механизмы для миллионов международных путешественников, не отказываясь от национального контроля.

Если система действительно заработает как единое окно для поездок по шести странам, туристическая карта региона изменится. Для самого GCC это будет шагом к более связанному экономическому пространству, для ОАЭ и Саудовской Аравии — новым этапом конкуренции за глобального туриста, а для соседних государств, включая Азербайджан, — шансом подключиться к формирующемуся потоку.

В конечном счете успех «арабского Шенгена» будет определяться не названием и даже не самой визой, а тем, насколько легко турист сможет превратить поездку в Залив в единое путешествие. Если границы между шестью туристическими рынками действительно станут менее заметными, выиграют не только страны GCC. Выиграют и те внешние направления, которые сумеют встроиться в этот новый туристический маршрут.

Автор

Заур Нурмамедов