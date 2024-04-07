Экспорт товаров из Британии, в том числе компонентов и деталей для ракет и дронов, в соседние с Россией страны вырос на сотни процентов с начала 2022 года — после широкомасштабного вторжения РФ в Украину, пишет редактор Sky News по экономике и данным Эд Конвей в колонке на The Sunday Times.

«До 2022 года британские компании отправляли в Россию довольно много товаров на сумму около 3 миллиардов фунтов стерлингов в год. Все это должно было закончиться после февраля 2022 года… Политики и богатые бизнесмены были введены в санкционный список, российские зарубежные облигации были заморожены, а на экспорт тысяч категорий товаров в Россию были наложены запреты… Эти первоначальные санкции в основном сводились к тому, чтобы заморить голодом военную машину Владимира Путина, лишив ее финансирования и компонентов, необходимых для производства оружия, беспилотников, радиолокационного оборудования и так далее», — указывает автор.

Однако, отмечается, что товары из Британии продолжают поступать в Россию, хоть и не на прямую, а из соседних с ней стран:

«Предприимчивые украинцы методично анализировали компоненты российского оружия. То, что они обнаружили, поразительно: тысячи компонентов, произведенных в западных странах, включая Великобританию, спустя много времени после начала войны… Цифры, которые я извлек из базы данных налоговой и таможенной службы, были одними из самых поразительных, которые я видел за все годы работы журналистом. Они показали, что наш экспорт в бывшие советские государства вырос до беспрецедентного уровня — на тысячи процентов… Чем глубже я копался в данных, тем более тревожными они становились».

Например, указывается, что экспорт компонентов, используемых в российских военных системах, в Армению, Кыргызстан, Грузию и Узбекистан вырос более чем на 500% с начала 2022 года.

«Детали дронов и вертолетов, аэронавигационное оборудование и передовая оптика на миллионы фунтов — те самые товары, которые мы не должны отправлять куда-либо рядом с Россией — все это было отправлено с британских заводов в приграничные с РФ страны», — отметил редактор.

По его словам, правительство Британии заявляет, что «делает все возможное, чтобы остановить эти потоки, но, похоже, оно ведет проигрышную битву, деньги, кажется, всегда побеждают».