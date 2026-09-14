Власти Канады ведут переговоры с Евросоюзом (ЕС) о возможном вкладе Оттавы в кредит Украине на €90 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Стороны рассчитывают до саммита ЕС в Монреале в конце октября согласовать, какую сумму Канада выделит в рамках кредита Украине. По данным издания, премьер-министр Канады Марк Карни стремится укрепить трансатлантические связи и снизить зависимость Оттавы от Вашингтона. Источники утверждают, что он намерен создать «альянс либеральных держав», поддерживающих многосторонний порядок, а участие Канады в кредитовании Украины должно продемонстрировать ее приверженность европейским союзникам.