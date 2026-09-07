Армянский МИД поставил точку в спекуляциях о возможном признании Сомалиленда: 6 сентября Ереван заявил, что вопрос признания этого образования не входит во внешнеполитическую повестку Армении. Формально это снимает тему с текущей дипломатической повестки. Но политически история только становится интереснее. Потому что заявление армянского внешнеполитического ведомства не отменяет саму геополитическую идею, которую американский аналитик Майкл Рубин предложил Еревану, — использовать Сомалиленд как инструмент выхода Армении на новые международные площадки и одновременно как потенциальный рычаг давления на Турцию и Азербайджан.

Здесь важно отделять вопрос о том, собирается ли Армения действительно признавать Сомалиленд, от самой стратегической логики предложения. На сегодняшний день официального подтверждения такой политики нет. Но сам факт появления подобной инициативы и ее аргументация показывают, как некоторые американские аналитические круги видят возможную трансформацию армянской внешней политики: Еревану предлагают перестать ограничивать конкуренцию с Анкарой и поиск рычагов воздействия на Баку Южным Кавказом и искать точки приложения влияния далеко за пределами региона.

В статье, опубликованной в The Armenian Mirror-Spectator, Рубин предлагает Армении признать Сомалиленд, проводя параллели между историческим опытом армян и сомалилендцев. Но историческая риторика — лишь верхний слой его аргументации. Гораздо важнее стратегическая часть. Рубин прямо пишет о возможности создания новых точек соприкосновения между Арменией и Израилем и рассчитывает, что такой шаг способен подтолкнуть израильских стратегов к пересмотру отношений с Азербайджаном. Здесь Сомалиленд перестает быть африканской проблемой и превращается в элемент ближневосточной и кавказской геополитики.

Почему именно Сомалиленд? Потому что его значение определяется не только вопросом международного признания. Регион расположен у Аденского залива, в непосредственной близости от важнейших морских коммуникаций, связывающих Индийский океан с Красным морем. На фоне кризиса вокруг судоходства и растущего значения безопасности Красного моря эта география приобретает стратегическую ценность.

Для США и Израиля здесь важны безопасность морских маршрутов, противодействие угрозам в районе Красного моря и потенциальные логистические возможности. Для Турции — расширение влияния в Сомали и на Африканском Роге. Для государств региона — вопрос сохранения существующего баланса. А для Армении, если следовать логике Рубина, — возможность войти в пространство, где пересекаются интересы гораздо более крупных игроков.

Таким образом, Еревану фактически предлагают не просто признать Сомалиленд. Ему предлагают использовать географию Красного моря как дипломатический инструмент. В этом контексте заявление армянского МИД особенно показательно. Ереван мог бы проигнорировать публикацию Рубина, однако вместо этого официально сообщил, что вопрос признания Сомалиленда отсутствует в его внешнеполитической повестке. Это не означает, что Армения никогда не вернется к теме. Но на данном этапе Ереван явно не хочет брать на себя обязательства по инициативе, которая способна открыть сразу несколько новых фронтов внешнеполитической конкуренции.

Причины такой осторожности очевидны. Признание Сомалиленда означало бы для Армении не просто еще один дипломатический жест. Оно потребовало бы объяснять собственную позицию по территориальной целостности государств, самоопределению и международному праву. Особенно чувствительно это выглядело бы на фоне того, что Азербайджан занимает прямо противоположную позицию и официально поддерживает территориальную целостность Сомали.

Баку еще в декабре 2025 года заявил, что признавать Сомалиленд противоречит нормам международного права и Уставу ООН, а также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Сомали. В январе 2026 года Азербайджан участвовал в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества по ситуации вокруг Сомали и вновь подтвердил эту позицию.

Для Баку это принципиально неслучайная позиция. Азербайджан исходит из собственного опыта территориального конфликта и сепаратизма. Поэтому поддержка территориальной целостности Сомали вписывается в более широкую внешнеполитическую линию Баку. В случае же армянского признания Сомалиленда возникло бы прямое расхождение двух государств по еще одному международному вопросу. Однако здесь возникает более интересный вопрос: если Ереван пока не готов использовать эту карту, почему она вообще была предложена?

Ответ следует искать в изменившемся положении самой Армении. После изменения военно-политического баланса на Южном Кавказе Ереван располагает значительно меньшим набором инструментов прямого воздействия на Азербайджан. Карабахский фактор больше не позволяет армянской дипломатии использовать прежнюю систему международных аргументов, а региональная инфраструктура влияния постепенно перестраивается вокруг новых транспортных, энергетических и политических реалий.

В этих условиях естественным становится поиск асимметричных инструментов. Если невозможно конкурировать с Азербайджаном непосредственно по экономическим и геополитическим ресурсам, можно пытаться влиять на отношения Баку с его партнерами. Если нельзя изменить баланс интересов внутри Южного Кавказа, можно искать точки давления за его пределами.

Такую модель и предлагает Рубин. Его расчет на Израиль особенно показателен. Азербайджано-израильское партнерство невозможно объяснить одной политической конъюнктурой. Оно основано на конкретных интересах в области безопасности, обороны, энергетики, технологий и регионального баланса. Поэтому разрушить его одним армянским дипломатическим решением практически невозможно.

Но задача может быть иной. Не разрушить союз, а создать вокруг него дополнительное политическое давление. Не заставить Израиль отказаться от Баку, а предложить Тель-Авиву новые точки соприкосновения с Ереваном. Не заменить Азербайджан Арменией, а добиться ситуации, при которой армянские интересы начинают учитываться при формировании израильской политики.

В таком случае Сомалиленд становится удобным инструментом. Он позволяет Еревану выйти за пределы традиционной армяно-израильской повестки и предложить Тель-Авиву сотрудничество в сфере, где Израиль имеет собственные стратегические интересы.

Вторым элементом конструкции становится Турция. Рубин прямо представляет Турцию как одного из противников, которых объединяет предполагаемая солидарность Армении и Сомалиленда. Для Еревана это особенно привлекательная логика, поскольку Турция одновременно является главным стратегическим партнером Азербайджана. Следовательно, любое пространство, где можно создать дополнительные противоречия для Анкары, потенциально имеет значение и для Баку.

Но здесь сторонникам подобной стратегии приходится сталкиваться с реальностью. Турция имеет собственные интересы в Сомали и на Африканском Роге, а потому армянское признание Сомалиленда вряд ли останется для Анкары нейтральным дипломатическим событием. Ереван в таком случае рисковал бы получить еще один источник напряженности с Турцией, не имея гарантии, что взамен получит сопоставимый стратегический выигрыш.

Поэтому осторожность армянского МИД вполне объяснима. Речь идет о карте, которая потенциально может дать Еревану дополнительные связи с Вашингтоном и Тель-Авивом, но одновременно способна осложнить отношения с Турцией, Сомали и рядом других государств. Иными словами, цена такого шага пока может оказаться выше его непосредственной отдачи.

Но для Азербайджана важен не только сам вопрос о возможном признании. Гораздо важнее то, что подобные идеи вообще появляются. Они свидетельствуют о попытке вывести конкуренцию интересов между Ереваном и Баку из исключительно региональной плоскости в более широкое международное пространство. Южный Кавказ перестает рассматриваться как единственная площадка, где стороны могут продвигать свои интересы. На первый план выходят транспортные маршруты, энергетические цепочки, дипломатические коалиции, морская безопасность и отношения с государствами, находящимися за тысячи километров от Баку и Еревана. И здесь Сомалиленд становится своего рода пробным шаром.

Если такая модель когда-либо будет принята Ереваном, она может быть распространена и на другие географические направления. Армения может искать страны и международные площадки, где ее собственные интересы пересекаются с интересами США, Франции, Израиля или других крупных игроков, а затем превращать эти совпадения в политический капитал.

Это уже совершенно другая модель внешней политики. Вместо попытки напрямую изменить баланс сил Армения может стремиться создавать для Азербайджана дополнительные внешние ограничения. Баку, впрочем, располагает собственным ответом на такую стратегию — и он принципиально отличается от армянской модели. Азербайджан уже давно строит внешнюю политику через сеть взаимосвязей: Турция, Израиль, Центральная Азия, Европа, исламский мир, энергетические и транспортные партнеры. Поэтому появление новых дипломатических площадок против Баку не обязательно означает изменение общего баланса.

Но оно требует от Азербайджана постоянного расширения собственного присутствия. Особенно показательно, что вопрос Сомалиленда уже стал для Баку частью более широкой африканской и исламской дипломатии. Азербайджан не просто выступил с заявлением в поддержку Сомали, но и участвовал в работе ОИС по этому вопросу. В феврале 2026 года Баку также принимал первого постоянного посла Сомали в Азербайджане, а стороны обсуждали расширение политического, экономического, гуманитарного, энергетического и другого сотрудничества. Это означает, что у Баку уже существует собственная дипломатическая инфраструктура вокруг данной темы. И в этом заключается принципиальная разница.

Для Армении признание Сомалиленда могло бы стать попыткой создать новую внешнюю опору. Для Азербайджана вопрос Сомали уже вписывается в существующую систему международных связей и принципов внешней политики. Поэтому нынешнее заявление Еревана нельзя трактовать как победу одной стороны или окончательное закрытие темы. Скорее, оно показывает пределы готовности Армении идти на радикальные дипломатические эксперименты.

Рубин предложил Еревану довольно рискованную сделку: получить потенциальные бонусы на американском и израильском направлении в обмен на готовность войти в сложный конфликт вокруг статуса Сомалиленда и одновременно бросить вызов турецким интересам.

Армения пока от этой сделки отказывается. Но сама постановка вопроса уже важна. Она показывает, что в определенных внешнеполитических кругах существует запрос на поиск для Еревана новых инструментов взаимодействия с Анкарой и воздействия на позиции Баку. И если одна конкретная инициатива не будет реализована, это еще не означает исчезновения самой тенденции.

Для Азербайджана поэтому опасно смотреть на подобные предложения как на экзотику или личную инициативу отдельного аналитика. В современной геополитике идеи нередко становятся политикой именно после того, как проходят несколько стадий публичного обсуждения, экспертной апробации и дипломатического тестирования.

Сегодня Ереван говорит: вопроса признания Сомалиленда в его внешнеполитической повестке нет. Завтра сама конфигурация международных отношений может быть иной. Поэтому главный вывод для Баку состоит не в том, что Армения вот-вот признает Сомалиленд. Оснований для такого утверждения сейчас нет. Главный вывод в другом: конкуренция интересов между Азербайджаном и Арменией постепенно становится частью более широкой борьбы за международные связи, маршруты и стратегические партнерства.

В этой связи Баку должен следить не только за тем, что происходит в Ереване, но и за тем, какие внешние идеи вокруг Армении получают поддержку в Вашингтоне, Тель-Авиве и других центрах силы. Сомалиленд сегодня может не входить во внешнеполитическую повестку Армении. Но сама идея использовать его как инструмент против Турции и для изменения отношений Израиля с Азербайджаном уже прозвучала. И это, пожалуй, главный сигнал.

Потому что следующая геополитическая попытка давления на Баку может появиться уже не на Южном Кавказе — и не обязательно будет выглядеть как инициатива, непосредственно связанная с Азербайджаном.

Автор

Заур Нурмамедов