В последние годы Азербайджан прочно закрепился среди заметных игроков мирового рынка фундука, превратив эту культуру в одну из наиболее успешных экспортных позиций ненефтяного сектора. По разным оценкам, страна входит в число крупнейших мировых поставщиков. Выращиванием и переработкой фундука занимаются более 25 тысяч семейных хозяйств, объединяющих около 100 тысяч человек. Основные плантации сосредоточены в Гахском, Загатальском, Балакенском и Хачмазском районах, где природные условия благоприятствуют этой культуре.

Последние показатели подтверждают устойчивый рост отрасли. В 2025 году Азербайджан экспортировал фундук на 169,9 млн долларов — на 34% больше, чем годом ранее. Уже за январь–ноябрь экспортная выручка достигла 149,8 млн долларов, увеличившись на 31,5%. В первом квартале 2026 года страна поставила на внешние рынки 5638 тонн фундука на 68,632 млн долларов, а по итогам первого полугодия — 8,341 тысячи тонн на 95,584 млн долларов.

Однако наиболее показательна не сама динамика выручки, а соотношение стоимости и физических объёмов. В первом полугодии 2026 года объём экспорта оказался на 2,417 тысячи тонн, или примерно на 22,4%, ниже прошлогоднего показателя, тогда как валютная выручка выросла на 24,6%. Это означает, что нынешний экспортный рывок во многом обеспечивается ростом средней цены, а не увеличением количества поставляемого продукта.

Для отрасли это одновременно возможность и предупреждение. Высокая мировая цена позволяет Азербайджану получать больше валютной выручки при меньших физических объёмах, но ценовую конъюнктуру невозможно контролировать. Если мировой рынок развернётся, нынешняя динамика может быстро ослабнуть. Поэтому долгосрочная устойчивость отрасли должна опираться не только на цену, но и на рост урожайности, качество продукции, эффективность логистики и глубину переработки.

В масштабе всей экономики фундук пока занимает относительно небольшую долю — около 1,2% общего экспорта в первом квартале 2026 года и около 0,6% совокупной экспортной выручки по итогам первого полугодия. Но для ненефтяного сектора его значение значительно выше: в первом квартале фундук занимал второе место среди ненефтяных экспортных товаров, уступая лишь золоту и опережая медную руду.

Именно поэтому следующий этап развития отрасли должен быть связан уже не столько с увеличением числа экспортируемых тонн, сколько с повышением стоимости каждой тонны. Значительная часть азербайджанского экспорта приходится на очищенный фундук, что уже повышает его стоимость по сравнению с продукцией в скорлупе. Но потенциал гораздо шире: обжаренный фундук, паста, масло, кондитерские ингредиенты и фасованная продукция позволяют оставлять внутри страны значительно большую долю конечной стоимости.

Это особенно важно при работе с европейским рынком. Германия и Италия входят в число крупнейших покупателей азербайджанского фундука, а европейская кондитерская промышленность предъявляет высокие требования к качеству, безопасности, стабильности поставок и стандартизации. Следовательно, дальнейшее укрепление позиций Азербайджана на европейском рынке будет зависеть не только от урожая, но и от способности контролировать всю цепочку — от сада и первичной обработки до упаковки и промышленной переработки.

География экспорта уже создаёт для этого серьёзную основу. За январь–ноябрь 2025 года Россия закупила 7018,6 тонны азербайджанского фундука на 51,05 млн долларов, Германия — 2774,22 тонны на 27,3 млн долларов, Италия — 1564 тонны на 14,7 млн долларов, Турция — 1265,46 тонны на 9,58 млн долларов, Швейцария — 560 тонн на 4,54 млн долларов. Всего азербайджанский фундук поставляется примерно в 25 стран.

При этом высокая концентрация экспорта на нескольких рынках создаёт и определённый риск. Россия остаётся крупнейшим покупателем по объёму, тогда как Германия и Италия представляют для Азербайджана особый интерес с точки зрения доступа к европейским цепочкам переработки. Диверсификация этих направлений становится важной частью долгосрочной стратегии отрасли.

Конкурировать Азербайджану приходится прежде всего с Турцией — крупнейшим мировым игроком рынка фундука. При таком разрыве в масштабах производства борьба исключительно за объёмы была бы невыгодной. Поэтому более перспективной стратегией становится конкуренция за качество, стабильность поставок, переработку и более дорогие сегменты рынка.

Всё более заметным конкурентом на европейском направлении становится и Грузия. За период с августа 2025 года по март 2026 года она экспортировала в страны ЕС 10,7 тысячи тонн фундука, прежде всего в Италию, Испанию, Германию, Францию и Грецию. В январе–апреле 2026 года экспорт фундука и других орехов из Грузии достиг 59,7 млн долларов против 36,5 млн долларов годом ранее, тогда как физический объём увеличился значительно меньше — с 5,191 до 5,498 тысячи тонн. Средняя экспортная цена выросла примерно на 54%.

Грузинский пример важен для Азербайджана именно потому, что показывает общую тенденцию рынка: конкурентоспособность всё меньше определяется одним только объёмом урожая. Всё большую роль играют качество, послеуборочная обработка, сокращение потерь и способность соответствовать требованиям европейских покупателей. Для двух стран Южного Кавказа это одновременно означает конкуренцию и возможность формирования более заметного регионального кластера производства и переработки фундука.

Однако главный вопрос остаётся внутри Азербайджана — насколько рост экспортной выручки отражается на положении производителя. Фермеры сталкиваются с увеличением расходов на удобрения, средства защиты растений, рабочую силу, технику и логистику. Дополнительными рисками становятся неблагоприятная погода и вредители. В отдельных районах сильные дожди ухудшали качество урожая, а закупочные цены в текущем сезоне оказывались ниже прошлогодних.

Таким образом, между экспортной статистикой и экономикой хозяйства существует заметный разрыв. Рост мировой цены способен увеличить доход экспортной отрасли, но автоматически не означает пропорционального роста прибыли фермера. Поэтому для устойчивости сектора необходимы технологическое обновление садов, современные системы орошения, эффективная защита растений, качественный посадочный материал и развитие механизмов аграрного страхования.

Отдельное значение приобретает координация производителей и экспортёров. Консорциум и ассоциация отрасли могут играть более существенную роль в повышении качества, стандартизации продукции, продвижении азербайджанского происхождения и поиске новых рынков. Чем эффективнее будет организована эта цепочка, тем меньше отрасль будет зависеть от отдельных посредников и краткосрочных ценовых колебаний.

В конечном счёте вопрос уже не в том, способен ли Азербайджан экспортировать больше фундука. Это доказано. Главная задача — превратить нынешний рост экспортной выручки в устойчивое повышение производительности, качества и доходов производителей.

Если отрасль будет расти преимущественно за счёт мировой ценовой конъюнктуры, её успех останется уязвимым. Если же рост будет подкреплён технологическим обновлением, снижением потерь, расширением переработки и диверсификацией рынков, фундук способен стать одним из наиболее наглядных примеров диверсификации ненефтяного экспорта Азербайджана.

Следующий этап конкуренции на мировом рынке фундука — это уже не борьба за количество тонн, а борьба за стоимость каждой тонны. И здесь Азербайджану предстоит конкурировать не только с глобальным лидером Турцией, но и со всё более активной Грузией, укрепляющей позиции на европейском рынке. Южный Кавказ постепенно превращается в заметный регион мирового фундукового бизнеса, и преимущество получит тот, кто сумеет оставить внутри своей экономики большую часть создаваемой стоимости.

Автор

Заур Нурмамедов