Стоимость нефти на мировых биржах снова снижается на новостях о переносе встречи министров ОПЕК+. Однако, по мнению аналитиков, это не скажется на результатах встречи и добыча несколько снизится, а волатильность на этом рынке сохранится.

На лондонской бирже ICE Futures котировки январских фьючерсов на нефть марки Brent составили 81,33 доллара за баррель, что немного ниже цены закрытия предыдущей сессии на 0,09 доллара (0,1%). Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,7 доллара (0,9%) и составила 76,42 доллара за баррель. Стоимость барреля нефти марки «Азери Лайт», снизившись на 2,56 доллара, или на 2,99 процента, составила 83,17 доллара.

По мнению аналитиков рынка, на снижение повлияла отложенная встреча министров нефтяного картеля. Однако эксперты солидарны во мнении, что это не скажется на планах. Аналитики Citi прогнозируют, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение производства на 1 млн баррелей в день в первом квартале 2024 года, а другие страны в целом будут придерживаться установленных квот до конца года. Эксперты UBS также предсказывают, что картель достигнет соглашения о добыче. Однако они ожидают сохранения высокой волатильности цен на нефть в ближайшем будущем.

Как отмечает в беседе с # депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов, с сентября котировки нефти понизились на 16%. «Мировые рыночные цены на этот ресурс представляют важность для государственного бюджета нашей страны, — поясняет он. – В настоящее время на нефтепродукты приходится до 80% экспорта республики. С этой точки зрения, нефтяные индексы оказывают прямое влияние на количество поступающей в страну валюты».

По его словам, значительная часть спроса на валюту в Азербайджане покрывается из средств Государственного нефтяного фонда, который имеет возможность перечислять в среднем 12 млрд манатов в год из своих активов. Помимо этого, цены на ключевой экспортный ресурс оказывают экономическое и психологическое воздействие на валютный рынок:

«Текущая цена не представляет угрозы для баланса на нашем валютном рынке, однако коррекция цен в перспективе может иметь определенные последствия, — считает он. — Азербайджан пока не перешел на режим плавающего обменного курса и Центробанк сохраняет возможность непосредственно вмешиваться в процесс формирования курса национальной валюты. Поэтому изменения валютного курса на фоне событий нефтяного рынка будут напрямую зависеть от позиции регулятора», — уверен депутат.

Между тем прогнозируемые нефтегазовые доходы в проекте госбюджета страны составят в следующем году 17 млрд долларов Доходы государственного бюджета Азербайджана ожидаются на уровне 28,5% ВВП, то есть, 33,765 млн манатов, если среднегодовая экспортная цена барреля сырой нефти будет принята на уровне 60 долларов. При этом бюджет следующего года верстается в несколько напряженной ситуации сокращения положительного внешнеторгового сальдо, отражающего разницу между импортно-экспортными операциями. В январе-октябре текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 43 млрд 520 млн долларов. В структуре внешней торговли за 10 месяцев экспорт составил 29 млрд 346 млн долларов, а импорт — 14 млрд 174 млн долларов. За последний год экспорт сократился на 15,5%, а импорт увеличился на 22,3%. Так что, показатель состоятельности республики, выраженный положительным сальдо во внешней торговле, хоть и остается на достаточно высокой отметке в $15 млрд 172 млн, все же ниже прошлогоднего уровня на 34,4% в годовом выражении.

Как отмечает экономист Пярвиз Гейдаров, на снижение положительного сальдо внешнеторгового баланса нашей страны в нынешнем году повлияло уменьшение добычи нефти, а также падение цен на нефть и газ на международных рынках. Если за отчетные месяцы прошлого года стоимость нефтяного экспорта превышала $17 млрд, а в этом году она едва приблизилась к 14 млрд в резервной валюте. Несмотря на растущий газовый экспорт, доходы от продажи природного топлива тоже понизились в этом году на 16,3%.

По мнению аналитика, в такой ситуации следует придерживаться курса на развитие ненефтяных отраслей экономики и старательно избегать импорта там, где это возможно.