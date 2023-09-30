Несмотря на растущие доходы от экспорта нефти и газа, азербайджанский рынок труда обнаружил под занавес лета выраженную негативную тенденцию. Об этом говорят данные Государственного комитета статистики на начало августа нынешнего года.

Количество занятых в экономике страны за год (с августа прошлого по август нынешнего года) сократилось на 13 тыс. человек, однако о причинах происходящего остается только догадываться. Следуя данным Государственного комитета статистики, на начало августа этого года в Азербайджане было 1 млн 706 тыс. наемных тружеников, работающих на основании официально оформленных трудовых отношений, тогда как в августе прошлого года, по отчетности того же ведомства, их было 1 млн 719 тыс. человек.

Получается, что только за год статистика анонсирует уменьшение официально работающих тружеников аж на 13 тыс. человек. Почему это происходит, и не отражает ли отчетность Госкомстата волну массовых сокращений на местном рынке труда? К сожалению, официальные источники не раскрывают причин происходящего. Одновременно данные статистики проливают свет на сокращения в частном и государственном сегментах рынка труда. В начале прошлого месяца в государственном секторе работало 891,7 тыс. человек, а в негосударственном — 814,8 тыс. Так что выходит, по сравнению с августом прошлого года ряды тружеников частных предприятий поредели на 7 тыс. человек, а государственных – на 6 тыс.

Уменьшение работников субъектов государственного сектора нашего трудового рынка объясняется в основном происходящими там институциональными изменениями, уточняет депутат и эксперт Вугар Байрамов. Парламентарий считает, что волна сокращений официально оформленных работников частного сектора требует детальной оценки. Ведь только за год расторгнуто 7 тыс. официально заключенных трудовых отношений. «Необходимо провести мониторинги, чтобы выяснить причины уменьшения количества работающих по трудовым договорам на частном рынке труда», — говорит экономист.

К вопросу о том, почему это нужно? Формирование системы эффективной занятости за счет частного сектора в приоритете у правительства, утверждает депутат: «Не вызывает сомнений и чрезвычайная важность выхода этого сегмента трудового рынка из тени путем расширения практики заключения официальных трудовых отношений. При этом понятно, что в частном секторе не всегда и не везде присутствуют трудовые договоры с наемными тружениками, поэтому там нужно усилить контроль».

В. Байрамов полагает, что данные статистики выдвигают на первый план необходимость пересмотра социальных выплат и необлагаемых доходов. «Нужно расширить меры содействия для выхода из тени частного сектора, поскольку это еще и условие превращения его в локомотив местного рынка труда», — считает он.

Не менее интересную отчетность публикует на этом фоне Государственная налоговая служба при Министерстве экономики. Ведомство сообщило, что количество трудовых договоров в Азербайджане увеличилось на 350,9 тыс. единиц по сравнению с началом 2019 года и достигло на 1 сентября этого года 1 752,8 тыс. Сравнивая данные Госкомстата и налоговой службы, получается, что только за месяц – с августа по сентябрь количество трудовых договоров увеличилось аж на 33,8 тыс. Госслужба уверяет, что в частном ненефтяном секторе упомянутый показатель увеличился на 331 тыс. единиц — до 871 тыс. с 2019 года.

Но вернемся к отчетности Госкомстата: статистика уменьшения количества трудовых договоров этого ведомства соседствует с данными о том, что только за месяц – с августа по сентябрь статуса безработных лишились 13,6 тыс. человек. К началу сентября этого года их насчитали 235,9 тыс. человек, что на 13,6 тыс. меньше, чем месяцем раньше, сообщает комитет со ссылкой на Госагентство занятости. Кстати, в начале сентября безработными считались 288,6 тыс. человек. Что до страховых выплат по безрработице, пособие Фонда страхования от безработицы получает лишь незначительная часть безработных — 2 459 человек (на июнь этого года). Среднемесячная страховая выплата вдвое меньше средней номинальной зарплаты — 402,6 манатов, или $236,8.

Статистические данные охватывают лишь одну треть всего рынка труда, потому что большая его часть приходится на площадь тени.