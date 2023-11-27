Последние данные Государственного комитета статистики о новых рабочих местах обнаружили серьезный дисбаланс рынка занятости и существенный крен в сторону столичного региона. Из отчетности видно, что львиная доля трудоустроенных приходится на главный город страны.

Ведомство сообщает, что за девять месяцев этого года – с января по октябрь в республике появилось 60,9 тыс. новых рабочих мест, при этом 92,6 процентов этого количества вакансий приходятся на столичный регион. Проще говоря, четыре из пяти открывающихся новых вакансий приходятся на столицу. Удельный вес Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического районов портфеле новых рабочих мест оставляет соответственно 1,2% и 0,9%. Статистика информирует также о закрывшихся за это время рабочих местах: за отчетные месяцы упомянутый показатель составил 10,8 тыс., где почти половина – 43,6 процентов сокращений приходится на долю государственного сектора.

Председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks Фикрет Юсифов отметил в этой связи успехи государства по реализации целого ряда программ в рамках в рамках социально-экономического развития регионов республики, отметив серьезные подвижки регионального развития за истекшие двадцать лет. По мнению ученого, сейчас, после возвращения оккупированных территорий, настало время более пристального внимания к регионам, а также решительных шагов в этом русле: это привлечение инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса, строительство новых производственных и перерабатывающих предприятий. На взгляд аналитика, развивая бизнес и производство, решается проблема безработицы и ненефтяных бюджетных поступлений.

Несмотря на безусловный рост и развитие в регионах страны, население все еще стремится в столицу из-за сложности трудоустройства, говорит ученый: «Мониторинги и опросы приезжающих в столичный регион сельских жителей по-прежнему рисуют картину безработицы – в главный город страны едут преимущественно в поисках работы. А это серьезная проблема, поскольку люди не могут найти работу в местах своего проживания». По словам Ф. Юсифова, контуры проблемы рисует географическая структура формирования ВВП Азербайджана и поступлений в государственный бюджет.

По усредненным оценкам, говорит финансист, до 90 процентов экономики страны сосредоточено на Абшероне. Из 34 млрд 173 млн прогнозируемых доходов государственной казны только 773,1 млн манатов или 2,3 процента происходят из местных источников. На эти же направления приходится 782,5 млн. манатов или 2,2% от 36 миллиардов 763 миллионов манатов расходов государственной казны. Такая картина доходов и расходов государственного бюджета является реальным ответом на вопрос о том, почему в регионах мало рабочих мест. На взгляд Ф. Юсифова, ключевой путь к решению проблемы – обеспечить финансовую доступность для малого и среднего бизнеса в регионах, поскольку это и есть локомотив экономики.

Сложности с получением кредитов либо чрезмерно высокие ставки банков мешают реализации бизнеса. Финансовые структуры дают взаймы под 15-18 процентов, а средняя рентабельность производственного или перерабатывающего предприятия в лучшем случае составляет 10 – 12 процентов. При ежегодном ВВП страны на уровне 134 млрд манатов, нескольких сотен миллионов манатов льготных кредитов недостаточно для малого и среднего бизнеса, формирующего костяк народного хозяйства, считает он.

При этом страна располагает валютными резервами, превышающими ее ВВП, которые можно использовать в виде льготных и долгосрочных кредитов для реализации бизнес-проектов в регионах страны, организации там производственных и перерабатывающих предприятий, в том числе по модели государственно-частного партнерства, поясняет он.

В свою очередь экономист Акиф Насирли считает дисбаланс на рынке труда результатом слабого развития частного бизнеса, поэтому наиболее оптимальный вариант улучшения ситуации на рынке занятости – это организация условий для развития предпринимательства. А для этого гарантии права собственности должны быть не только в законах, но и в реальности.

«Рабочие места создаются бизнесом, поэтому необходимо прежде всего создавать условия для его развития, — говорит экономист. – Для этого нужно решить проблему монополизации рынка и организовать благоприятную деловую среду, обеспечить верховенство законов, независимость судов, гарантировать право собственности. Предприниматели должны быть уверены в неприкосновенности этого права. Главная причина, по которой наши предприниматели предпочитают зарубежные страны, заключается в том, что там все эти условия соблюдаются. Между тем независимые суды нужны бизнесу, чтобы в случае необходимости он мог доказать нарушение своих прав и восстановить справедливость. Устранив глубинные проблемы, возникающие здесь у местных и зарубежных бизнесменов, наша республика может в короткие сроки превратиться в одну из ведущих стран Европы».