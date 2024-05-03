В пятницу исполнится 800 дней с момента начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Да, нет ни одного аналитика, который мог бы дать гарантированно точный ответ на вопрос о том, когда эта война закончится. Но уже сейчас можно говорить о том, что она отбросила Россию на много лет назад в экономическом плане. И с каждым месяцем ситуация для РФ ухудшается, какие бы оптимистические заявления не озвучивало руководство этой страны.

Так, российский «Газпром» за 2023 год получил чистый убыток в 629 млрд рублей (почти 6,7 млрд долл) по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл). Об этом говорится в отчете «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Отмечается, что за первый квартал 2024 года «Газпром» получил убыток от продаж в размере почти 47 млрд рублей (501 млн долл) против прибыли в 125,4 млрд рублей (1,34 млрд долл) годом ранее. Кроме того, выручка Газпрома в прошлом году сократилась на 27% до 8,54 трлн рублей с 11,7 трлн рублей в 2022 году.

Кроме того, в России в результате атак беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам заканчивается запас бензина, сообщает Politico. Отмечается, что цены на дизельное топливо для российских потребителей резко выросли. Только за последнюю неделю они повысились почти на 10%. Цены на бензин также выросли более чем на 20% с начала года, пишет Politico. Уменьшение поставок топлива приводит к тому, что все больше российских предприятий вынуждены приостанавливать производство. Эта проблема будет усугубляться. Ведь Украина получила от своих союзников новые объемы военной помощи , что позволит ей далее наносить удары по российским НПЗ.

Идем далее. Президент России Владимир Путин, который в мае планирует посетить Китай, будет обсуждать с Си Цзиньпином решение проблемы банковских платежей, в частности аналог системы SWIFT для стран БРИКС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в российских бизнес-кругах. Дело в том, что с начала года кредитные организации КНР начали закрывать счета российским и белорусским компаниям, а также резко ужесточили проверки платежных операций, вынуждая бизнес использовать «подпольные схемы» с множеством посредников в третьих странах.

«Не проходят даже обычные платежи, — жалуется один из источников Reuters. — Из России деньги уходят, а в Китае банк-корреспондент задерживает платеж и не пускает дальше. Деньги возвращаются даже не за подсанкционный товар». В результате поставки китайских товаров в Россию начали резко сокращаться — на 14% в марте, по оценкам Института Гайдара. На китайские товары, по оценкам Института Гайдара, приходится 43% всего импорта в Россию, который по итогам прошлого года составил $285 млрд.

При этом, для Китая же Россия — вторичный по значимости рынок сбыта, на который приходится всего 3% поставок, подчеркивают эксперты: «Лидирующие позиции в товарообороте Китая прочно занимают недружественные к России страны, что усиливает риски снижения поставок при угрозе введения вторичных санкций. Мы для китайских банков не являемся приоритетом», — согласен источник Reuters. Так что, и тут, как говорится, все для России очень печально.

Но в том-то и дело, что российский бизнес несет убытки и в торговле с Ираном после перехода на расчеты в национальных валютах. В среднем при каждом переводе денежных средств российские компании теряют около 20–25% из-за несоответствия рыночного курса в Иране государственному, рассказал председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев. Он напомнил, что из-за международных санкций, наложенных на обе страны, Москва и Тегеран не могут осуществлять расчеты в долларах и евро.

США опускают «железный занавес»: крупнейшего лоукостера России отрежут от полетов в Турцию и ОАЭ. Так, 1 мая американский Минфин ввел санкции в отношении авиакомпании «Победа» — крупнейшего российского лоукостера, который в прошлом году перевез 13 миллионов пассажиров. В настоящий момент «Победа» летает в страны бывшего СССР, а также Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Среди ее направлений — Абу-Даби и Анталья. Такие меры могут привести к банкротству данной авиакомпании. В целом же, положение дел в российской гражданской авиации можно назвать критическим.

Ну и «вишенка на торте». В ближайшие годы Россия продолжит терять позиции в рейтинге стран мира по уровню жизни, прогнозирует Международный валютный фонд. Как пишет The Moscow Times, за последние 10 лет ВВП на душу населения в РФ сократился на 16%. В результате в мировом рейтинге Россия оказалась на одном уровне с Мексикой и ниже, чем Панама, Аргентина, Болгария и Венгрия. По прогнозу МВФ, в ближайшие три года ВВП в России на душу населения вырастет лишь на 11%, до $15146. В результате этого Россия откатится в восьмой десяток стран и пропустит вперед Казахстан и Туркменистан, у которых, по прогнозам, к 2027 году ВВП на душу достигнет $15964 и $15517 соответственно. Таковы, если коротко рассказать об экономических результатах войны, развязанной Россией против Украины. А дальше, практически с каждым месяцем, ситуация для РФ будет усугубляться. Она встала на рельсы поезда, стремительно несущего ее в тупик, выбраться из которого будет уже невозможно.