Президент России Владимир Путин в 2026 году не планирует оглашать послание Федеральному собранию, сообщил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Причины такого решения он не озвучил. В комментарии ТАСС Песков уточнил, что Путин выступит, когда «посчитает это целесообразным». При этом статья 84 Конституции закрепляет за президентом обязанность ежегодно обращаться к Федеральному собранию, рассказывая о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики.

Путин уже отменял послание в 2025 году. Не обращался к Федеральному собранию он и сразу после вторжения в Украину, в 2022-м, объяснив это тем, что события развивались очень динамично и ему было «сложновато» определить конкретные планы на ближайшее время. Последнее послание было оглашено в феврале 2024 года. Оно стало 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина в качестве президента. Он говорил о противостоянии с Западом, войне в Украине и наращивании вооружений. В том числе Путин заявил о готовности российских стратегических ядерных сил и поставке в войска первых серийных тяжелых баллистических ракет «Сармат», хотя позже выяснилось, что это не соответствует действительности.

В августе в Кремле заявили, что рассматривают возможность отказа от ежегодного послания президента Федеральному собранию. Представитель Путина в Госдуме Гарри Минх заявил, что в условиях войны с Украиной долгосрочное планирование, которое обычно закладывается в обращение главы государства, стало менее актуальным, а многие решения приходится принимать ситуативно. «Это не самоцель — выступать перед палатами. Не то время и не те задачи», — говорил Минх, добавляя, что для начала можно убрать конституционное требование оглашать послание ежегодно.