Албания в 2026 году планирует начать использовать азербайджанский природный газ для собственных нужд.

Как передает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, для этого разрабатываются планы по развитию необходимой газораспределительной инфраструктуры.

«Посредством существующей инфраструктуры, такой как Трансадриатический трубопровод (TAP), осуществляется диверсификация источников энергии Албании и снижение ее зависимости от гидроэнергетики. Основная роль TAP в Албании заключается в содействии транзиту газа из Азербайджана на европейские рынки, включая Италию», — отмечает S&P.

Ежегодные поставки азербайджанского газа в Албанию ожидаются в объеме около 200 млн кубометров. Таким образом, это совпадет с периодом первого этапа расширения Трансадриатического газопровода до дополнительных 1,2 млрд кубометров, из которых 1 млрд кубометров предназначены для Италии.

Таким образом, Албания будет девятым поставщиком природного газа из Азербайджана после Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Грузии, Турции, Венгрии и Сербии. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана. Это Босния и Герцеговина, Черногория, Хорватия, Словакия и Северная Македония.

Азербайджан увеличил экспорт природного газа в Европу с 8 млрд кубометров в 2021 году до 11,8 млрд кубометров в 2023 году. В целом, страна в прошлом году экспортировала 23,8 млрд кубометров газа.

Согласно меморандуму с ЕС, Баку должен довести поставки природного газа в Европу до 2027 года до 20 млрд кубометров.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу с газоконденсатного месторождения «Шахдениз» начались в конце 2020 года. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год.

Общая протяженность ТАР составляет 878 км, из них 550 км проходят по северной части Греции, 215 км — по территории Албании, 105 км — по дну Адриатического моря и 8 км — по территории Италии.

Подтвержденные запасы природного газа Азербайджана составляют 2,6 трлн кубометров. Страна имеет еще несколько перспективных месторождений газа, в частности, «Бабек», «Абшерон», «Умид» и «Карабах».