Есть особый сорт чиновничьей и общественной активности, который проявляется тогда, когда взрослым хочется продемонстрировать свою власть над чужой жизнью, но заниматься действительно сложными проблемами почему-то не хватает ни сил, ни желания. Для этого прекрасно подходит детская одежда. Брюки превращаются в угрозу нравственности, платье объявляется символом предназначения женщины, а обычная школьница становится объектом воспитательного эксперимента, в котором взрослые заранее решили, какой она должна вырасти, как ей следует выглядеть и какую роль играть в обществе. Так начинается история не о моде, а о контроле. И название для такого контроля напрашивается само собой: брюки как ошейник.

По расследованию издания «Вёрстка», в российских государственных школах действуют 22 класса традиционного воспитания для девочек от 10 до 16 лет, в которых, по сведениям организаторов, обучаются около 400 школьниц. Проект стартовал в 2024 году в Удмуртии, затем распространился на другие школы, в том числе в Краснодарском крае, а в 2026 году был расширен на Крым. Инициатором выступила православная активистка Ольга Новгородцева, а программу курирует гимназия, учреждённая корпорацией «Царьград» Константина Малофеева. Девочек обучают кулинарии, флористике, истории моды и свадебных традиций, проводят занятия по нравственности и знакомят с православными обычаями. Само по себе изучение кулинарии или истории семейных традиций не заслуживает насмешек. Вопрос начинается там, где образование превращается в заранее заданный сценарий женской судьбы, а брюки объявляются чуть ли не инструментом превращения девочки в мужчину.

По утверждению организаторов проекта, ученицы должны носить специальные платья, а брюки для них запрещены. Одно такое платье обходится родителям в 7,5–8 тысяч рублей, не считая дополнительных расходов на воротники, галстуки, броши и учебные материалы. Получается весьма своеобразная картина: духовность измеряется обязательным фасоном одежды, нравственность пришивается к воротнику, а воспитание начинается с контроля гардероба. Если девочка хочет заниматься математикой, стать инженером, врачом, учёным или руководителем предприятия, ей прежде всего предлагают запомнить, что её предназначение якобы связано с женственностью, нежностью и подготовкой к семейной жизни. Но почему взрослые решили, что эти качества несовместимы с брюками? И кто предоставил им право превращать собственное представление о женственности в обязательный жизненный стандарт для чужих детей?

Особенно любопытно, что российская образовательная система сама не устанавливает обязательный запрет на брюки для девочек. Министерство просвещения разъясняло, что школы вправе определять требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учётом мнения родителей и учеников, а национальный ГОСТ регулирует прежде всего технические характеристики школьной формы. В рекомендациях по школьной одежде для девочек прямо предусмотрены классические брюки наряду с юбками и сарафанами. Следовательно, запрет брюк в классах традиционного воспитания представляет собой не общероссийское требование, а особенность конкретной программы. И тем показательнее вопрос: зачем превращать локальную воспитательную инициативу в систему жёстких ограничений для детей?

Но история с брюками не существует в вакууме. В России уже много лет идут споры о религиозной одежде в школах. В ряде регионов действуют ограничения на ношение религиозных головных уборов, а в некоторых образовательных учреждениях запрещены элементы одежды, закрывающие лицо, включая никаб. В Чечне, напротив, платок предусмотрен как обязательный элемент повседневной школьной формы для девочек. Получается удивительная картина: в одном месте религиозный символ становится основанием для конфликта, в другом его требуют носить, а теперь отдельные активисты предлагают девочкам ещё и специальную униформу, призванную закреплять определённое представление об их предназначении. Где здесь последовательная образовательная политика, а где попытка навязать детям идеологию через гардероб?

И вот здесь возникает вопрос, который заслуживает отдельного разговора. Почему подобные социальные эксперименты нередко начинаются в регионах, далёких от политического центра? Первый пилотный запуск программы традиционного воспитания состоялся в Удмуртии, затем она распространилась на Краснодарский край и Крым. Удмурты относятся к коренным народам России, имеющим собственный язык и культурные традиции. Но было бы неправильно без доказательств утверждать, что программу специально направили против удмуртов или что все ученицы этих классов принадлежат к коренному населению. Доказательств такого умысла нет. И всё же вопрос о том, почему именно региональные школы становятся площадками для подобных инициатив, вполне закономерен. Не превращаются ли дети в удобную экспериментальную аудиторию, на которой общественные активисты могут отрабатывать собственные представления о правильной семье, правильной женщине и правильном обществе?

Когда речь идёт о малочисленных народах, цена унификации может оказаться особенно высокой. Язык, семейные обычаи, национальная одежда и историческая память передаются между поколениями не по распоряжению чиновника, а через живую культуру. Если поверх этой культуры накладывают единый идеологический шаблон, возникает риск вытеснения местных особенностей универсальной моделью, придуманной людьми, которые считают себя вправе объяснять всем остальным, как следует жить. Это не даёт оснований автоматически говорить об уничтожении генофонда или о целенаправленном уничтожении народов. Но культурная унификация действительно способна ослаблять самобытность, особенно если ребёнку с раннего возраста внушают, что его ценность определяется соответствием заранее установленной модели поведения.

А теперь давайте сравним две повестки. В одной взрослые с огромной серьёзностью обсуждают, можно ли девочке надеть брюки, не станет ли она от этого менее женственной и не разрушит ли неправильный фасон одежды традиционные ценности. В другой существуют куда более тяжёлые проблемы детской безопасности, зависимостей, травли, насилия и психологического неблагополучия. По данным исследования, представленного российским уполномоченным по правам ребёнка в сентябре 2024 года, в опросе о безопасном образе жизни участвовали более 35 тысяч подростков. При этом менее половины опрошенных занимались спортом и полезными активностями. В материалах российских органов профилактики отдельно рассматриваются употребление несовершеннолетними алкоголя и психоактивных веществ, необходимость ранней помощи и проблемы семей, в которых взрослые страдают зависимостями. Это реальные задачи, требующие специалистов, профилактики, доступных спортивных секций и системной работы с семьями.

Нельзя утверждать, что все российские подростки пьют пиво или употребляют наркотики. Но именно поэтому проблемы зависимостей требуют серьёзного, а не декоративного подхода. Когда несовершеннолетние сталкиваются с доступностью алкоголя, наркотическими рисками, разрушительными интернет-сообществами или семейным неблагополучием, ответом должны становиться эффективная профилактика, медицинская и психологическая помощь, ответственность продавцов и защита детей. Запретить брюки гораздо проще, чем выстроить работающую систему профилактики зависимостей. Пришить брошь проще, чем найти квалифицированного школьного психолога. Провести торжественное посвящение проще, чем помочь подростку, который столкнулся с травлей, насилием или зависимостью в семье.

Есть и культурное противоречие, которое невозможно игнорировать. Российский кинематограф и телевизионные сериалы годами обращаются к темам наркотрафика, криминальных группировок, алкоголизма и подростковой преступности. Художественное произведение само по себе не доказывает масштаб общественной проблемы и не обязательно способствует её распространению. Но если эти темы настолько заметны в культурной повестке, почему общественная энергия не направляется прежде всего на профилактику реальных угроз детям? Почему на брюки школьницы находятся время, деньги, идеологи и целые программы, а решение сложных социальных проблем требует бесконечных совещаний, межведомственных комиссий и новых концепций?

И особенно странно было бы наблюдать, как российские общественные деятели начинают читать лекции другим странам о том, как правильно воспитывать детей, если у себя дома они сами превращают школьную одежду в предмет идеологического противостояния. Если кто-то считает, что государство обязано определять, какие элементы одежды допустимы в школе, пусть объяснит, где заканчивается право образовательного учреждения устанавливать разумные правила и начинается вмешательство в личность ребёнка. Если платье объявляется обязательным условием правильного женского воспитания, почему тогда не следует требовать отчёта о том, насколько программа помогает девочкам учиться, развивать самостоятельность, строить профессиональные планы и принимать собственные решения?

И здесь я невольно задаюсь ещё одним вопросом: а если подобную программу начнут навязывать в Баку, нам тоже предложат молча принять её под лозунгом традиционных ценностей? Или тогда в эфир выйдут эксперты, которые станут возмущаться вмешательством в свободу семьи и права ребёнка? Почему то, что одни считают внутренним делом своей страны, вдруг превращается в международную проблему, когда похожие вопросы возникают у соседей? Принцип должен быть одинаковым для всех: ни светскость, ни религия, ни традиция не должны служить универсальным оправданием произвольного давления на детей. Школа обязана давать знания, обеспечивать безопасность и воспитывать уважение к другим, а не превращаться в мастерскую по производству удобных для взрослых характеров.

Наконец, самое тревожное в истории с брюками даже не сам предмет одежды. Сегодня девочке говорят, что она обязана носить платье, потому что так выглядит правильная женщина. Завтра ей могут объяснить, что правильная женщина не должна выбирать определённую профессию, спорить со старшими или самостоятельно определять собственное будущее. Разумеется, не каждый урок кулинарии и не каждое платье ведут к подобным последствиям. Семейные традиции могут быть ценными, а родители имеют право передавать детям свои убеждения. Но воспитание перестаёт быть воспитанием, когда превращается в принуждение и подавляет право ребёнка на развитие собственной личности.

Поэтому брюки в этой истории действительно становятся символом гораздо более серьёзной проблемы. Они превращаются в своеобразный ошейник не потому, что брюки сами по себе имеют какое-то особое значение, а потому, что взрослые пытаются через одежду закрепить границы допустимого поведения ребёнка. И если общество хочет сохранить семью, культуру и нравственные ориентиры, начинать следует не с запрета одежды, а с уважения к человеку. Настоящая сила традиции заключается в том, что её выбирают, понимают и передают добровольно, а не в том, что ребёнка заставляют ежедневно доказывать свою нравственность фасоном платья.

Автор

Агиль Гахраманов