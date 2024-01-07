Украина сохранит критическую зависимость от международной финансовой помощи. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный. Он назвал прошлый год беспрецедентным и невероятно сложным и напомнил, что на 2024 год в бюджете Украины заложен рекордный дефицит в размере $43,5 млрд. При этом большую его часть власти планируют покрыть за счет помощи западных союзников.

По словам Пышного, базовый сценарий НБУ предусматривает международную финансовую помощь Украине в 2024 году на уровне 38 млрд долларов. Сумма, что и говорить, огромная. Увы, четких и твердых гарантий того, что она в итоге будет выделена Украине, пока нет. При этом, глава МИД Дмитрий Кулеба уже заявил ранее, что Украина не имеет «плана Б» и верит в «план А».

Впоследствии украинский дипломат разъяснил свое заявление для украинских граждан. Он отметил, что «план А» состоит не только в восстановлении территориальной целостности Украины, но и в производстве оружия в достаточном количестве. Это нужно для того, чтобы наше государство могло себя защищать, и в перспективе — членство в НАТО, чтобы предотвращать агрессии. И третий элемент – это восстановление экономики Украины и всего разрушенного с использованием замороженных российских активов и инвестиций.

Все это звучит очень красиво, но проблема тут в том, что претворение в жизнь всего того, о чем говорит глава МИД Украины, зависит от Запада. А что может, на данный момент, сама Украина? Мы уже услышали заявление главы НБУ А.Пышного, который четко рассказал о масштабе финансовых проблем страны.

А теперь я приведу мнение волонтера, члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, члена коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны Украины Даны Яровой.

«Что касается возможной мобилизации в количестве 500 тыс. человек. Не буду говорить ничего с точки зрения, нужно или нет. Сможем или нет. Призовем или нет. Я человек гражданский, так что могу говорить только об обеспечении этих 500 тыс. людей всем необходимым. Мы не говорим об оружии. Мы говорим только о тыловом обеспечении: еда, вода, одежда летняя, одежда зимняя, обувь, броня, шлемы, топливо, медицина. А теперь вопрос. А у нас есть все это на складах Министерства обороны? Я отвечу на этот вопрос. Есть только достаточное количество мужских трусов. И это, извините, но правда. И то, их хватит только, если идущие на ротацию будут их сдавать», — заявила она.

Шокирующий ответ, что и говорить! Но это было еще не все. «А теперь вопрос: почему сейчас в авральном порядке не начинают запускать новые конкурентные процедуры по Prozorro? В какой-то момент все волонтеры снова будут бегать и искать броню, каски, одежду? Почему украинские производители сейчас находятся в состоянии заморозки производств — потому что нет заказов Министерства обороны? Не планируется ли потом в авральном порядке закупать у Турции, потому что это мы уже проходили? Почему никто не хочет думать об экономике Украины и загружать украинские производства необходимыми заказами? Когда все это будет происходить, потому что производственный цикл никто не отменял? Вопросы риторические. Но мне очень больно наблюдать, как разрушают то хорошее, что было сделано за последние полгода», — резюмирует Д.Яровая.

И вот на этом фоне хочу напомнить, что в прошлом году журналисты опубликовали копию контракта Минобороны Украины по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ. В частности, в документе указывалась закупка яиц за 170 грн. за десяток вместо 70 гривен. Цены на другие товары тоже были завышены в разы. В общей сложности речь шла о закупке более чем на 13 млрд грн. Эти данные позже подтвердила Государственная аудиторская служба.