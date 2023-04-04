Очередная печальная новость. В боях за свободу и независимость Украины погиб еще один азербайджанский герой из Ивано-Франковской области Эльвин Новрузов. С декабря 2022 года 35-летний воин считался пропавшим без вести. Но, 26 марта 2023 года во время наступательных действий ВСУ тело Эльвина Новрузова было обнаружено. Его идентифицировали с помощью военного билета. Об этом сообщил на Facebook-странице Калушский городской совет.

Таким образом, число азербайджанцев, погибших в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, превысило 30 человек. При этом, сотни и сотни азербайджанцев продолжают воевать в рядах ВСУ. В частности, азербайджанец Риад Агаев семь лет живет в Киеве. После полномасштабного нападения России на Украину он без проблем мог уехать к себе на родину. Но сделал иначе – 25 февраля 2022-го пошел в киевский военкомат, чтобы вместе с украинцами встать на защиту страны. Объясняет: иначе бы не поступил, ведь здесь уже семья, сын и друзья.

«По большому счету, я мог взять свой паспорт, уйти в посольство, получить необходимые документы и отправиться домой. Но это было бы неправильно. Я уже столько лет здесь прожил. Плюс, у меня здесь сын. Что бы я потом ему сказал? «Извини, я уехал, а тут уж пусть без меня»?! А друзья, знакомые как? Я не мог так поступить»,- рассказал Р.Агаев в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

И таких историй, когда этнические азербайджанцы, будь-то граждане Украины или Азербайджана, с первых дней полномасштабной, большой войны с Россией приняли решение воевать на украинской стороне, очень много. Соответственно, увы, и итоговая цифра погибших в этой войне среди них будет гораздо выше, чем нынешняя. И все это происходит на шокирующем, как минимум лично для меня, фоне.

Начнем с того, что количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты или в аналогичных национальных схемах защиты в Европе, по состоянию на 28 марта 2023 достигло 5 млн 8,28 тыс. При этом, далеко не все из них — старики, женщины и дети. Среди осевших в разных городах Европы, увы и ах, немало украинцев призывного возраста.

Батальон «Монако» — так украинские СМИ называют VIP-беженцев во Франции. Они живут, как привыкли, — на широкую ногу. В том числе и на престижном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. В частности, в конце прошлого года корреспонденты Украинской Правды встретили на Лазурном побережье ряд украинских нардепов и бизнесменов, чьи дорогие машины с украинскими номерными знаками давно стали привычным атрибутом на улицах этого «райского» уголка мира.

В частности, это бывший народный депутат 5 созывов Верховной Рады, 21-й в списке самых богатых людей Украины — Виталий Хомутынник, которого УП зафиксировала на Кап-Ферра (передвигается на авто с чешскими номерами). Кроме этого на Лазурном побережье УП заметила заместителя председателя правления Приватбанка (по вопросам реорганизации и проблемных активов) Игоря Лебединца, бывшего депутата Донецкого областного совета от Партии регионов, бизнесмена Владислава Гельзина, несколько машин, зарегистрированных на ФК «Динамо» — на одной из них — дочь народного депутата от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса Светлану (братья Суркисы арендуют апартаменты в отеле Монте-Карло бей).

Из последних новостей такого рода- сын главы Черкасской областной администрации Игоря Табуреца, причем призывного возраста, живет в Париже. Самого Игоря Табуреца обвиняют в коррупции, а вот его сын Дима занимается так называемым «творчеством» — снимается почти обнаженным на камеру в очень вызывающих позах. И это в то время, когда его сверстники воюют и погибают за Украину.

Как получается, что очень многие состоятельные украинцы преспокойно покинули страну, вывозя своих сыновей призывного возраста? Украинские СМИ просто кишат публикациями о том, что уже сформировалась индустрия незаконного пересечения. Указывается, что более 8000 украинцев поймали, когда они пытались незаконно пересечь границу. «Удачных» попыток было в десятки раз больше. Самые распространенные схемы выезда – фейковое волонтерство, «белый билет», обучение, фиктивное опекунство и взятки пограничникам.

Многочисленные Telegram-каналы с аудиторией 3000–10 000 подписчиков предлагают услуги посредников, которые обеспечивают возможность выезда. Средняя стоимость услуг – $1000–2000, если есть аванс. Без аванса ценник увеличивается вдвое.Таковы реалии воюющей Украины, где есть место невероятному героизму и мужеству настоящих патриотов и трусости, подлости, предательству приспособленцев. С каким лицом все эти украинцы будут возвращаться домой, когда закончится война? Тут каждый случай индивидуален.

Кто-то вообще не желает возвращаться, стараясь всеми силами закрепиться на новом месте. В том числе и понимая, что в Украине к нему могут возникнуть вопросы на тему того, как в период войны ему, лицу призывного возраста, удалось покинуть Родину. Есть и такие граждане Украине призывного возраста, которые вот уже несколько лет живут за ее пределами. В Азербайджане таких тоже немало. Они любят собираться в украинских кафе и ресторанах, фотографироваться на фоне украинского флага. Но возвращаться на Родину, воевать за нее — это не про них.

Это не обвинение, а констатация факта. Скажу больше- где-то их поведение можно даже объяснить. Эти экспаты могут оправдаться тем, что участвовали в сборе гуманитарной помощи для Украины. Плюс, они могут сказать, что есть немало примеров того, как их соотечественники призывного возраста, мужского пола бежали из страны после начала войны, тогда как они тут уже несколько лет. В общем, при большом желании, всегда можно найти оправдание тому, что ты не воюешь за Родину, которая более года ведет войну с Россией. А тем временем,настоящие патриоты Украины, в том числе и этнические азербайджанцы, гибнут за нее…