У армии обороны Израиля не было четкого плана действий на случай масштабной атаки со стороны сектора Газа, сообщает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших военных.

Газета опубликовала материал по итогам расследования событий 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на страну. В материале говорится, что израильские Вооруженные силы были недостаточно укомплектованы, не могли занять свои позиции и были настолько плохо организованы, что солдаты общались в группах WhatsApp, а при выборе целей полагались на сообщения в социальных сетях и в телеграм-каналах.

По словам собеседников NYT, если план и существовал, то никто по нему не обучался и не следовал ему; в тот день он составлялся на ходу. Отсутствие подготовки противоречит основополагающему принципу военной доктрины Израиля, отмечает газета. В ЦАХАЛ заявили изданию, что сейчас армия сосредоточена на устранении угрозы со стороны ХАМАС, а вопросы о наличии плана «будут рассмотрены позже».

Причиной неспособности ЦАХАЛ отразить атаку боевиков NYT называет также ошибочные оценки разведки: службы безопасности и военные неоднократно заявляли, что ХАМАС не способен на масштабное вторжение. Этой точки зрения власти придерживались, даже когда узнали о намерении палестинского движения осуществить атаку.