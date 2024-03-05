Эта новость является одной из самых обсуждаемых сейчас в Украине. В результате аудита Министерства обороны Украины на складах Командования медицинских сил обнаружены десятки тысяч турникетов. Там они хранились почти год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 4 марта. Отмечалось, что часть турникетов уже была выдана военнослужащим.

«Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командование медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США», – говорится в сообщении Минобороны. Эти турникеты были получены еще в апреле 2023 года. Однако только через полгода военная часть выдала первые из них военным – всего 458 единиц. Отмечается, что о результатах внутреннего аудита уже доложено министру обороны Украины Рустему Умерову.

Сообщается, что ответственные должностные лица приступили к выдаче турникетов сразу после проведения аудита. Военнослужащие получили треть. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), долгое время хранившихся на складах в значительном количестве. «Задача внутреннего аудита Минобороны — не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Из-за более эффективного планирования, усиленной подотчетности, солидарности на всех уровнях принятия решений», – подчеркнул результаты проверки заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

При этом, нет никаких сообщений о том, что кто-то из виновных в случившемся привлечен к уголовной ответственности. А ведь речь идет о том, что чья-то алчность, преступная халатность, коррумпированность или осознанная диверсия могли стоить жизни тысячам украинских военнослужащих. Да, именно так. Ведь, более 80% смертей «на нуле» происходит от потери крови. Именно после ранений в конечности, их не защищает броник. Правильно и быстро наложенный хороший турникет – единственное спасение в этих случаях.

Уже после его наложения раненного бойца тащат к медикам на эвакуацию. Или сам ползет, если может. Главное – наложить турникет правильно, закрутить до полной остановки кровотечения. Но, естественно, турникет должен быть хороший. Американские или европейские аналоги стоят от 1200 до 1500 гривен, но ни один опытный военнослужащий на турникетах экономить не будет. Хороший турникет не менее важен для бойца, чем каска и бронежилет.

Это — его жизнь. Поэтому, на всякий случай, турникеты таскают по два, кто-то по четыре штуки. Причем, в подавляющем большинстве случаев, украинские военнослужащие покупали их за свои деньги. Или же им эти турникеты привозили волонтеры, собравшие на покупку турникетов, что называется «с миру по нитке». И вот на фоне всего этого приходит сообщение о том, что почти 30.000 качественных американских турникетов целый год пролежали в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил в Житомирской области.

Если бы все эти качественные американские турникеты были бы своевременно переданы украинским военнослужащим, то можно было бы спасти от восьми до пятнадцати тысяч жизней. Такая вот арифметика. Но, что шокирует больше всего, нет до сих пор сообщения о том, что найдены виновные в случившемся. Правда, так происходит не всегда. В начале года Служба безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований (ГБР) Украины разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.

Украинские СМИ писали тогда о том, что, по данным следствия, к махинации также причастны двое бывших подчиненных фигуранта: экс-глава Департамента госзакупок Минобороны; бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения ВСУ. «Для реализации преступной схемы в 2022 году ее организаторы заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане государства-агрессора. Однако экспертиза приобретенных бронеплит показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты и таким образом представляют опасность для жизни военнослужащих в боевой обстановке», – говорилось в сообщении СБУ.

В настоящее время всех троих подозревают по ряду статей УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. И тут не грех вспомнить о том, что экс-министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку после того, как разразился коррупционный скандал, начавшийся после публикации в январе 2023 года информации о явном завышении цен на продовольственные закупки для вооружённых сил Украины.

Цены на наиболее популярные продукты, в частности, яйца, оказались завышенными в два-три раза по сравнению с розничными ценами, например, сети супермаркетов «Сильпо». Министерство обороны Украины законтрактовало яйца по цене 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена, по данным на январь 2023 года, составляла около 7 гривен за штуку. Прекрасно помню, что Резников тогда отреагировал на обвинения в завышении цен на продукты для военнослужащих лживым заявлением. По его словам, «информационные волны» имели заказной характер, и что некоторые публикации были частью организованных вбросов, созданных с целью дестабилизации обстановки».

Но уже 12 июня прошлого года глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева отметила, что яйца по 17 гривен (и, соответственно, десяток по 170 гривен) за штуку действительно покупались. По сути, это было подтверждение того, что Резников лгал. Но он так и не был привлечен к уголовной ответственности. Более того, депутаты ВР провожали его в отставку аплодисментами!

Что неудивительно, учитывая то, что в парламенте Украины есть монобольшинство партии «Слуга народа», в которую входит Резников. На фоне этих воспоминаний как-то даже уже и не удивляешься тому, что в истекающей кровью Украине всплывают все новые и новые коррупционные скандалы, которые стоят жизней тысяч военнослужащих.