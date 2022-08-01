Приказ президента Украины Владимира Зеленского еще в начале июля наступать в южном направлении фронта с целью освободить Херсон и набирающее обороты успешное контрнаступление украинской армии вынуждает Россию не только перебрасывать силы с северо-востока Украины на юг и готовиться к превентивному удару по наступающим украинским войскам, но и задействовать все свои возможности для отвлечения внимания стран НАТО, являющихся главными поставщиками вооружения для Украины, от украинского фронта.

Наряду с использованием своих друзей в этих странах для вынуждения Украины на этом этапе к миру с признанием захваченных территорий уже российскими, Россия пытается открыть второй фронт то в Беларуси, то в Приднестровье, а то и в Грузии или Карабахе. Но на это нет у них сейчас ни сил, ни возможностей. Однако вовлечь в мировую войну Сербию с Косово, а мину замедленного действия между ними они заложили еще при Ельцине, вполне реально. Тем более что, и это не секрет, Россия снабжает вооружением Сербию, да и руководство этой страны не чурается связями с российским руководством.

Напомним, именно русские 12 июня 1999 года, опередив натовские войска, совершили «Приштинский бросок» и взяли аэродром Слатина в Приштине. Впоследствии расселили на территории Косово сербов компактно вдоль границы с Сербией, которые до сих пор не признают косовские документы и живут по сербским, не регистрируют автомобили в Косово, а решение косовского руководства о необходимости проживающим на территории сербам перерегистрировать свои автомобили по действующим в Косово нормам до 1 августа (позже решение было отложено до 1 сентября), явилось той самой искрой, из которой может воспламениться очередное балканское пламя. Ведь понятно, что Албания незамедлительно будет вовлечена в конфликт, в случае его начала, чтобы защитить косовских албанцев.

Разместив христиан на территориях проживания мусульман, Россия еще в конце прошлого века создала очередной взрывоопасный очаг.

Так вот, выгодоприобретателем от создания второго фронта на европейском континенте, наряду с энергетическим и зерновым кризисами, является именно Россия.

Да и почерк известный. Сербия, с ее в несколько раз превышающей численностью населения и армии (Сербия – население 7 млн, армия – 28 тыс.) косовскую (Косово – население 2 млн, армия 4,5 тыс.), якобы опасаясь за свою безопасность, собралась вчера нанести превентивный удар. Прямо как Россия в Украине. Глава МИД Сербии Никола Селакович отметил серьезную обеспокоенность в связи с решением албанской стороны о прекращении действия сербских документов с 1 августа и заявил, что албанская сторона тем самым «готовит ад» в Косово и Метохии.

Конкретнее и точь-в-точь по сценарию вторжения в Украину выступил топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович, лидером которой является сам президент страны Александр Вучич. Он заявил о необходимости «денацификации Балкан». «Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться», — написал он в Twitter.

Выводы напрашиваются сами собой. Именно термин «денацификация» был использован Россией как один из поводов для военного вторжения в Украину. Да и слова самого Александра Вучича о том, что западные страны интерпретируют внешнюю политику Сербии так, будто «великий Путин дает указания малому Путину», в этой ситуации кажутся вполне оправданными.