Албания открыла военный аэродром Кучова, построенный Советским Союзом, для размещения на нем Военно-воздушных сил стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«Реконструкция авиабазы Кучова является стратегической инвестицией и показывает, что надо продолжать укреплять свое присутствие на Западных Балканах», — заявил официальный представитель альянса Дилан Уайт. Аэродром находится в 80 км от столицы Албании, стоимость реконструкции составила €50 млн.

«Эта база добавит еще один элемент безопасности на Западных Балканах <…>. Сегодня мы живем в другой эпохе и, к счастью, на другой стороне», — приводит агентство Reuters слова премьер-министра Албании Эди Рамы. Он связал открытие авиабазы с «угрозой», исходящей от России. Как сообщает информационный портал Albania Daily News, аэродром будет использоваться для размещения вертолетов, военных беспилотников и самолетов ВВС стран НАТО.