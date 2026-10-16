Мощное землетрясение произошло на территории Елизовского муниципального округа на Камчатке. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 16 октября, в 15:35 по местному времени (07:35 по бакинскому времени). Их магнитуда достигала 6,9 по шкале Рихтера — это сейсмологи считают сильным землетрясением, способным привести к разрушению ветхих построек.

Эпицентр явления находился на суше в 146 километрах к юго-западу от города Петропавловска-Камчатского и в 80 километрах к северо-востоку от поселка Озерновский. Очаг залегал на глубине 130 километров.