На Камчатке произошло мощное землетрясение. Изначально магнитуда составила 7,5, однако позже она достигла 8,7, что является сильнейшим землетрясением с 1952 года. Директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что событие можно отнести к категории уникальных.

Согласно предварительным данным экспертов, интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила не менее VI баллов. Специалисты предупреждают о развитии сильного афтершокового процесса, который будет ощущаться еще не менее месяца.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Северо-Курильске также произошло землетрясение магнитудой 7,9. В настоящее время идет эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, сообщил глава региона. Он также добавил, что ситуация находится под контролем.

В Елизовском районе Камчатки заметили четырехметровую волну цунами. Позже стало известно, что угроза цунами объявлена на всех Курильских островах.

Первая волна цунами также обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, жители в безопасности на возвышенности.

Завод по обработке рыбы «Алаид» в российском Северо-Курильске начал уходить под воду в то время, как в городе звучит сирена об угрозе цунами. Людей экстренно эвакуировали с предприятия. Теперь сотрудники завода издалека наблюдают, как волны накрывают постройки. Данных о пострадавших не поступало.

На Аляске — в крупнейшем штате США — объявили угрозу цунами после землетрясения, которое произошло у побережья Камчатки и которое оценили в 7,5 балла. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, объявление об угрозе цунами на территории американского штата было сделано в 02:35 по московскому времени.

Также власти острова Оаху, на котором расположена столица американского штата Гавайи Гонолулу, призвали жителей немедленно эвакуироваться из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители, а также патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга ситуации над акваторией Тихого океана на фоне угрозы цунами, движущегося к японскому побережью после случившегося на Камчатке сильного землетрясения. Уточняется, что военная авиация задействована в операциях по сбору оперативной информации о цунами.(lenta.ru)