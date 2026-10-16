Президент США Дональд Трамп назвал «позором» удары украинской стороны по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России и подчеркнул, что эти действия Киева оказывают негативное влияние на весь мир.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

«Вы говорите мне, что [Владимир] Зеленский снова наносит удары по НПЗ. Единственное, что он делает — это поднимает цены на нефть в мире», — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax. «Я думаю, это позор», — добавил он.

«Когда вы наносите удары по перерабатывающим заводам, где производят дизельное топливо, которое нужно нам и всему миру, вы не делаете для мира ничего хорошего», — подчеркнул Трамп.