Россия ежедневно атакует украинские населенные пункты, в таких условиях Украина наносит ответные удары по российской логистике и нефтепереработке.

О этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, уже 1261 день Украина защищается от российской агрессии, наносит России ответные удары.

«Российская логистика, российская нефтепереработка, военная экономика — все это вполне справедливо получает ответы от украинцев, от Украины. Вместе дожимаем Россию до прекращения агрессии», — написал Зеленский в соцсетях.