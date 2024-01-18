Пакистан нанес удары по семи объектам на территории Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя службы безопасности Пакистана.

В заявлении пакистанского МИД говорится, что Исламабад «нанёс серию высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан». Утверждается, что несколько человек были убиты.

Пакистан при этом назвал Иран братской страной и заявил, что уважает его суверенитет и территориальную целостность.

Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати в интервью государственному телевидению сообщил, что в результате взрывов в городе Сераван рано утром в четверг погибли по меньшей мере семь человек. По его данным, среди погибших три женщины и четверо детей, которые были иностранными гражданами.

Ещё один взрыв произошел недалеко от города Сераван, пострадавших нет, сообщил представитель иранских властей.

По данным агентства Mehr, при атаке использовались ракеты и беспилотники. (svoboda.org)