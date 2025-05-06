Пакистан нанес ответные удары по территории Индии, передает Samaa TV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, решение об этом власти страны приняли после того, как индийские ВС поразили объекты гражданской инфраструктуры и атаковали мирное население.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал действия соседней страны «трусливым поступком», потому что Индия ударила по республике «в темноте». Он пообещал, что ответ Исламабада будет «сильнее и громче».

«Выйдите к нам на поле боя, если у вас хватит смелости, и тогда давайте решим этот вопрос по-мужски», — сказал Асиф.

Служба противовоздушной обороны Пакистана сбила два истребителя французского производства Rafale, состоявших на вооружении воздушных сил Индии.

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале «Операции Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.