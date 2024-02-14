Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по военным объектам на юге Ливана после ракетного обстрела территории еврейского государства.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Были зафиксированы два запуска ракет из Ливана в направлении района горы Дов на севере Израиля, которые упали в незаселенной местности. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велся огонь, и по другим районам на юге Ливана», — говорится в сообщении.

Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной позиции в районе Рамье и по еще одной военной позиции в Рас-эль-Фара на юге Ливана, откуда в прошлом велись обстрелы территории Израиля.