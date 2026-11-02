Временный президент Болгарии Илияна Йотова в паре с кандидатом в вице-президенты, журналистом и юристом Кириллом Вылчевым одерживают победу во втором туре президентских выборов, следует из данных, опубликованных ЦИК Болгарии по результатам подсчетов 99,68% бюллетеней.

Согласно им, Йотова и Вылчев получают 57,6% голосов.

Бывший и.о. премьер-министра и бывший замглавы ЦБ Андрей Гюров (кандидат в президенты) и бывший и.о. генсека МВД Георгий Кандев (кандидат в вице-президенты) набрали 39,3%.

Гюров признал свое поражение и поблагодарил проголосовавших граждан, в том числе тех, кто поддержал других кандидатов.

«Именно так проголосовали болгарские граждане», — сказал он, подчеркнув, что результаты должны быть приняты такими, какие они есть.

Он также поздравил победителей выборов.

Таким образом Йотова становится первой женщиной, избранной главой государства в Болгарии.