Сборная Словакии одержала победу над национальной командой Бельгии в матче группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Дойче Банк Парк» в немецком Франкфурте, завершилась со счетом 1:0. Словакия забила на 7-й минуте, отличился Иван Шранц, его ассистентом выступил Юрай Куцка. В составе Бельгии дважды отличился Ромелу Лукаку, однако оба раза судейская бригада отменяла взятие ворот — в первый раз из-за офсайда, во второй из-за игры рукой.

Возглавляют турнирную таблицу румынские футболисты, которые 17 июня одержали победу со счетом 3:0 над украинскими соперниками. (gazeta.ru)