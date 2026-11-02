Конгрессмен-демократ от штата Калифорния Ро Ханна в эфире Fox News пообещал остановить дальнейшее финансирование военных действий США в Иране на фоне растущего недовольства избирателей продолжающимся конфликтом.

«Я бы прекратил финансирование. Палата представителей и Сенат должны прекратить финансирование любых дальнейших действий в рамках войны в Иране. Именно так мы поступили, чтобы остановить войну во Вьетнаме, и нам нужно остановить эту войну в Иране», — заявил Ханна.

Он добавил, что если люди хотят, чтобы война в Иране продолжалась, и «хотят, чтобы цены на бензин и дизельное топливо росли», им «следует голосовать за республиканцев».