Государственная пограничная служба Азербайджана нейтрализовала нарушителя государственной границы, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании.

Об этом сообщает # со ссылкой на ГПС.

Пограничный наряд погранзаставы «Гёйтепе» Пограничных войск, несший службу по охране государственного рубежа, обнаружил перемещение нарушителей со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Застава была немедленно поднята по команде, территория перекрыта, приняты необходимые меры по предотвращению нарушения государственной границы.

Нарушителям был отдан приказ остановиться, началось их преследование, были произведены предупредительные выстрелы в воздух. Один из нарушителей, не подчинившийся приказу, оказал вооруженное сопротивление и открыл огонь с целью посягательства на жизнь пограничников.

В соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики «О государственной границе» для задержания лица, проигнорировавшего законные требования пограничников, было применено оружие, и нарушитель границы был нейтрализован.

О произошедшем иранская сторона была проинформирована по линии пограничного представительства.

По факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время Государственная пограничная служба и Военная прокуратура совместно продолжают необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.